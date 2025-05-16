×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Husiler: Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldık

Güncelleme Tarihi:

#Husiler#İsrail#Ben Gurion Havalimanı
Husiler: Ben Gurion Havalimanını hipersonik füzeyle hedef aldık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 01:17

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı bir kez daha hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nın hipersonik füzeyle hedef alındığı "nitelikli" bir askeri operasyon düzenlediklerini belirtti.

Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu, "işgalci milyonlarca Siyonistin" sığınaklara kaçmasına ve havalimanındaki uçuş trafiğinin yaklaşık 1 saat kadar durmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve ablukanın kaldırılması için bu tarz askeri operasyonları genişleteceklerini kaydeden Seri, bu bağlamda Ben Gurion Havalimanı'da hava trafiği, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ise deniz trafiğini durduracak saldırılara devam edeceklerini dile getirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan bir füzenin engellendiği, milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığı ve Ben Gurion Havalimanı'nda da uçuş trafiğinin aksadığı aktarıldı.

Haberin Devamı

Husiler, 14 Mayıs'ta da Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Husiler#İsrail#Ben Gurion Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!