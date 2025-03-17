Husi Sözcüsü Seri: ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'ı hedef aldık

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, son birkaç saat içinde ABD'nin Yemen'e 47 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Bu saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirttiği saldırıya ilişkin Seri, şu ifadeleri kullandı:

"Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve savaş gemilerini, 18 balistik ve seyir füzesi ile bir İHA'yla hedef aldık."

Seri, Husilerin, Yemen'i hedef alan saldırıya karşılık Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerinin tümünü hedef almaktan asla tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin devam edeceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulamayı ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engellemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

"DENİZ SEFERLERİNDEKİ ENGELLEMELER ABD'Yİ DE KAPSAYACAK"

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydeden Husi, bu saldırının, askeri yeteneklerini baltalama hedefine ulaşamayacağını iddia etti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktardı.

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Husi, ABD ordusunun denizi savaş alanına dönüştürmesinin uluslararası seyrüseferi etkilediğini vurgulayarak, denizcilikte kimin tehlike oluşturduğunu bilmenin devletlerin görevi olduğunu ifade etti.