Hürriyet’in röportajı sonrası kritik görüşme: ‘Ruhban Okulu için yeşil ışık’ iddiası

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Hürriyet’in Fener Rum Patriği Bartholomeos ile geçen hafta gerçekleştirdiği röportajın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Patriği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Patrikhane kaynaklarının aktardığı ve Yunan basınına da yansıyan bilgilere göre, yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 1971’den bu yana kapalı bulunan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda yeşil ışık yaktığı ve sürecin ilerletilmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

RÖPORTAJ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Patrikhane çevrelerinden edinilen bilgiye göre Hürriyet’in manşetten yayımladığı röportajın, Ruhban Okulu ile ilgili gelişmelerin hızlanmasında etkili olduğu düşünülüyor. Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için yürütülen süreci ilk kez Hürriyet’le paylaşan Patrik Bartholomeos, röportajda son 20 yılda Ankara’nın attığı adımlar ve izlenen azınlıklar politikası için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmiş; Batı Trakya’daki Türk ve Müslüman azınlığın yaşadığı sorunlarla ilgili Atina’ya “Azınlıklar siyasi çekişmelerin rehinesi olmamalı” çağrısında bulunmuştu. Patrik ayrıca Ankara ile Atina arasındaki ilişkilere dair de diyaloğun sürmesi mesajını vermişti.

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‘SU YOLUNU BULDU’

Alınan bilgilere göre görüşmeye Kadıköy Metropoliti Emmanuel ile Heybeliada’da bulunan Aya Triada Manastırı Başrahibi ve Aravissos Piskoposu Kassianos da katıldı. Patrikhane çevrelerinde görüşmenin ardından okulun yeniden açılması konusunda bugüne kadarki en somut adımın atıldığı değerlendirmesi yapılıyor. Aynı çevreler, gelinen aşamayı “Su yolunu buldu” sözleriyle yorumlarken kaynaklara göre görüşmede yalnızca okulun yeniden açılması değil, eğitim modelinin nasıl şekilleneceği de ele alındı.

HANGİ FORMÜL BULUNDU

Patrikhane kaynaklarına göre Bartholomeos, Heybeliada’da iki yıllık yüksek lisans düzeyinde bir ilahiyat programı oluşturulmasını önerdi. Yunan basınında yer alan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öneriye olumlu yaklaştı. Görüşmenin ardından Patrikhane tarafından yapılan açıklamada Heybeliada Ruhban Okulu konusunun, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Patrikhane arasında yürütülen temaslar çerçevesinde ele alındığı belirtildi. Açıklamada görüşmenin samimi bir atmosferde gerçekleştiği vurgulandı.

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EYLÜLE YETİŞMESİ ZOR

Patrikhane çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, okulun binadaki restorasyon çalışmalarının devam etmesi sebebiyle eylül ayında açılmasının zor olduğu ifade edildi. Ancak yeniden faaliyete geçmesine yönelik sürecin hiç olmadığı kadar ilerlediği ve çözümün her zamankinden daha yakın olduğu belirtiliyor.