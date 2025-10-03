Hürriyet’e ‘Hakkınızı helal edin’ demişti... Türk aktivistten haber alınamıyor

Haberin Devamı

Önceki gün Hürriyet’e konuşan ve “Hakkınızı helal edin” diyen Yaman, kendisinden haber alınamadığında yayınlanmak üzere bir video çekti. Videoda, dünya kamuoyuna şu sözlerle seslendi: “Ben Semanur Sönmez, gazeteciyim. Filoya Türkiye’den katılıyorum. Bu videoyu izliyor olmanız, İsrail askerleri tarafından hukuksuz bir şekilde kaçırıldığım ve iradem dışında İsrail’e götürüldüğüm anlamına geliyor. Bu adaletsizliğe karşı yetkililerden ve vicdan sahibi tüm insanlardan destek bekliyoruz. Bu insan gaspına ‘dur’ demek için lütfen yaşananları duyurun ve uluslararası kamuoyu oluşmasına destek olun.” Dün sabaha karşı uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından tekneye yapılan baskında yolcular alıkonuldu. Aktivistler, telefonlarını suya attıkları için iletişim sağlanamıyor.