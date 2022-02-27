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Hürriyet Ukrayna'da... Başkent yolunda panik! Yüzlerde acı ve korku var

#Kiev#ASKER#RUSYA
Hürriyet Ukraynada... Başkent yolunda panik Yüzlerde acı ve korku var

“7 saatlik yolun ardından Kiev’e yaklaştık. Yollarda herkesin gözünde acı ve endişe vardı. Ukraynalı askerler ve gönüllüler barikatlarda nöbet tutuyor.”

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Rus işgali sonrasında birçok şehrinde çatışmaların yaşandığı Ukrayna’da, Lviv’den dünyanın dört gözle takip ettiği başkent Kiev’e gitmek için 7 saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Yolculuk boyunca en çok gördüğümüz manzara ise Ukraynalı sivillerin denetim için kestiği kontrol noktaları oluyor. Bu kontrol noktalarından geçerken aracımız didik didik aranıyor. Yollarda karşılaştığımız genç yaşlı, çocuk kadın herkesin yüzünde acı ve endişe görüyoruz.

YAKIT SIKINTISI

Yaklaşık 600 kilometrelik yolculuğumuz sırasında taksi şoförümüz, “Savaş başladığında Kiev’deydim. Kiev Havalimanı’ndan dumanlar çıkıyordu. Patlamaların şiddetiyle insanlar panik halde sağa sola kaçışıyordu” diyor. Kısa bir telefon konuşmasından sonra şoför bu kez de, “Arayan Kiev’deki arkadaşlarımdı. Ekmek bulamadıklarını, bulursam yoldan almamı söyledi. Kiev’de petrol bulmak neredeyse imkansız. O yüzden Kiev dışındaki yerlerden petrolümüzü temin ediyoruz” diyor. Askeri kontrol noktalarında askerler torbalara kum doldurarak barikatlar kurmuş. Ukraynalı askerler ve gönüllüler de bu barikatlarda nöbet tutuyor.

Hürriyet Ukraynada... Başkent yolunda panik Yüzlerde acı ve korku var


 

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#Kiev#ASKER#RUSYA

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