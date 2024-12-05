Hürriyet Pentagon’a sordu: PKK/YPG’ye koruma sağlayacak mısınız

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Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda YPG/PKK’yı temizleme ihtimali noktasında ise Pentagon, terör örgütüne koruma sağlama konusunda taahhüt vermiyor.

‘ODAK DEAŞ MÜCADELESİ’

Brifingde Hürriyet’in sorularını cevaplayan Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, ABD’nin koruma şemsiyesi YPG/PKK’yı da kapsıyor mu “yoksa onlara sizi ağzınıza kadar silahla donattık, eğer saldırıya uğrarsanız kendinizi savunun mu diyorsunuz” sorusuna “SDG (YPG/PKK’nın yeni adı Suriye Demokratik Güçleri) bizim için çok değerli bir ortaktır, ancak şunu netleştirmek istiyorum: Odağımız DEAŞ’ı mağlup etme misyonu üzerinedir” dedi. Muğlak bir cevap veren Tümgeneral Ryder’a açıklığa kavuşturma amacıyla tekrar aynı soru sorulunca Amerikalı general yine de YPG/PKK’ya güvenlik sağlayacaklarını söylemedi. Ryder, “Güçlerimiz birlikte savaştı ve birlikte bedel ödedi, ancak Suriye’deki odağımız DEAŞ’ı mağlup etme misyonu olmaya devam ediyor ve bu, odak noktamız olarak kalacak” dedi.

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‘ESAD POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ’

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’ın Esad politikasının değişmediğini ve kendisini hâlâ “eli kanlı acımasız bir diktatör” olarak gördüklerini belirtti. ABD’nin Esad’a yönelik yaptırımları “İran’dan uzaklaşma” karşılığında kaldırma iddialarını reddeden ABD Dışişleri, Esad’dan henüz Suriye’de siyasi çözüm bulmak suretiyle ülkeyi adil seçimlere götürme noktasında bir adım görmediklerini söyledi.

ABD SURİYE’Yİ BOMBALADI

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Ryder, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçlerinin salı günü Suriye’nin kuzeydoğusunda hava harekâtı gerçekleştirdiğini duyurdu. “Suriye’deki Fırat Askeri Destek Üssümüzün yakınlarında bulunan ve ABD ile koalisyon güçlerine açık ve yakın tehdit oluşturan birkaç silah sistemi başarıyla imha edildi” diyen Ryder, imha edilenler arasında kamyon üzerine monte edilmiş üç adet çok namlulu roketatar, bir T-64 tankı ve havan topları yer aldığını söyledi. Bunların kime ait olduğunu henüz değerlendirme aşamasında olduklarını belirten Amerikalı general, bölgede İran destekli milis gruplarının ve Suriye ordusu güçlerinin olduğunu söyledi.