Hürriyet muhabiri o gecenin izini sürdü: Stockholm’de PKK gösteri yaptı, İsveç ‘Beyaz Geceler’e sığındı

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Terör örgütü PKK yandaşları, İsveç’in başkenti Stockholm’de kışkırtıcı bir eyleme imza attı. PKK’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda; örgüte ait semboller ile Öcalan’ın resminin, Stockholm belediye binası ve kentin önemli etkinlik merkezi Globen Avicii Arena’nın dış yüzeyine yansıttığı görüldü. Önceki gece karanlıkta ve izinsiz gerçekleştirildiği iddia edilen eylem, Türkiye’nin “terör örgütlerine alan sağladığı” gerekçesiyle İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıktığı bir döneme rastlıyor.

BÜYÜKELÇİ: KAMERA YOK TANIK YOK

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, “Polis olayın gerçekliğine dair bir soruşturma yürütüyor. İddia edilen eylemlerin en azından birinin gerçekleştiğini biliyoruz” dedi. Eylemin neden gizli kaldığına dair sorumuz üzerine Yunt, “Geç bir saatte ve görgü tanığı yok. Stockholm’de pek güvenlik kamerası da yoktur. Bu nedenle kanıt yok ancak bu eyleme İsveç makamlarının müsaade ettiğine inanmak için de bir neden yok” diye konuştu. İsveç kanunlarına göre yansıtılan görsellerin suç olmadığını anlatan Büyükelçi Yunt, İsveç hükümetinin Ankara’nın itirazlarını yumuşatmak için işaret ettiği 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni yasanın da durumu değiştirmeyeceğini aktardı.

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STOCKHOLM POLİSİ: GÖRMEDİK, BİLMİYORUZ

İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunu riske atan gelişmeye dair temas kurduğumuz Stockholm polisi ise “Böyle bir eylemin yaşandığını doğrulayamayacaklarını” bildirdi. Şehrin güvenliğinden sorumlu polisin, belediye meclisi önünde gerçekleşen eyleme dair “bilgisinin olmadığını” iddia etmesi dikkat çekti. Öte yandan polis basın ofisinden Hürriyet’e yapılan açıklamada, iddia edilen olay yaşansa bile bunun “ifade özgürlüğü” sınırları içinde olduğu aktarılarak, “Bir topluluğa karşı etnik kökeni, dini inancı ya da cinsel yöneliminden ötürü saldırganlık içermediği müddetçe bu tür eylemler cezalandırılmaz” denildi. İsveç polisi ayrıca ülkede havanın çok geç karardığı ‘beyaz geceler’e de atıfta bulunarak, projeksiyonla duvara görüntü yansıtabilmek için saatin 23.30’u geçmiş olması gerektiğini, bu saatte de hiçbir yetkilinin bulunmadığını söyledi.

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YASA DEĞİŞİKLİĞİ

İsveç hükümeti 1 Temmuz’da “yeni ve daha sert” terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve bunun Türkiye’nin endişelerini gidermesini umduklarını açıklamıştı. Ancak PKK, İsveç kanunlarına göre terör örgütü sayılsa da önceki gün yaşandığı iddia edilen olaylar, bu yeni yasanın varlığında da suç olarak tanımlanmıyor. Öte yandan halihazırda üzerinde tartışmaların devam ettiği ve gelecek yıl yürürlüğe girmesi hedeflenen bir başka yasa ile terörün propagandasına dair önlemlerin sertleştirilmesi muhtemel.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: NE KADAR GEVŞEK OLDUKLARINI GÖSTERİYOR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Stockholm’deki terör gösterisine, “İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor” diyerek tepki gösterdi. Hırvatistan ziyareti kapsamında bulunduğu Zagreb’de konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

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“Belediye Başkanı ile Büyükelçimiz bir yerdeydi, beraberlerdi ve Büyükelçimiz hemen sorduğu zaman, Belediye Başkanı, ‘Kesinlikle böyle bir şey olmadı’ dedi. Yetkililere sorduğumuz zaman da haberleri olmadığını söylediler ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştirildiğini açıkladı. Terörle mücadelede, İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor, diğer taraftan bu terör örgütü PKK, adı üstünde terör örgütüdür, sadece Türkiye’ye bize değil İsveç’in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle de İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor... İsveç içinde de görüyoruz, İsveç’in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var, kurumlar da var. Ama özellikle PKK terör örgütü, YPG/PKK her türlü çabayı sarf ediyor.”

İSVEÇ DIŞİŞLERİ: NATO HEDEFİMİZE KARŞI KAMPANYA

HÜRRİYET’in soruları üzerine İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler, sosyal medyada İsveç’in PKK’yı desteklediği iddiasıyla dolaşıyor. Bu, açık şekilde İsveç’in NATO’ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir kampanyadır. İsveç, bir terör örgütü olan PKK’yı ve terörün her türlü biçimini açıkça kınıyor. Dışişleri Bakanı Ann Linde, manipüle edilmiş videoyu şiddetle reddediyor” denildi.