Hürriyet Kelbecer’de: Müzeyi yağmalamışlar

Azerbaycan’ın 27 yıl sonra Ermenistan’ın işgalinden kurtardığı Kelbecer’deyiz. Burası tarihiyle, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları, kanyonları, dereleri ve doğal güzelliğiyle bölgenin “incisi” veya “nazar boncuğu” olarak nitelendiriliyor. Ermenistan savaşı kaybedince kenti talan etmiş, evlerin çatılarını, kapı ve pencerelerini söküp götürmüş. Evleri yakmış, kent hayalet şehre dönmüş.

ALTIN MADENLERİ VAR

Kelbecer, doğasıyla, dağları, ormanları ve dereleriyle Azerbaycan’ın en güzel kentlerinden biri. Ermenistan’ın 27 yıl işgal ettiği Kelbecer, iyileştirici özelliği bulunan mineral kaplıcaları, kaynak sularıyla ünlü bir kent.





Dört tarafı dağlarla çevrili, derin vadiler ve kanyonlara sahip. Doğa harikası kentte başta altın olmak üzere birçok maden sahası da bulunuyor. Altyapı çalışmalarına başlanan, savaşın izlerinin silinmeye çalışıldığı Kelbecer, 2 yıl içinde sivil yerleşime ve ziyaretçilere açılacak.

KENTİ TALAN ETMİŞLER

Ermeni askerleri ve burada yaşayan siviller, Kelbecer’i terk ederken adeta talan etmişler. Kent hayalet şehre dönmüş. Tarihi eserler çalınmış, geride bırakılanlar ise tahrip edilmiş. Taş ve kayaların oyulmasıyla ortaya çıkan tarihi eserlerin çoğu götürülmüş, yanlarına götüremedikleri büyük kayalardan yapılmış heykeller ise kırılmış. Kentte bulunan arkeoloji müzesi yağmalanırken, müze binasına da zarar verilmiş. Anıt niteliğindeki ceviz ağaçları kesilmiş.

Fevzi KIZILKOYUN / KELBECER (AZERBAYCAN)

HAYALET KENTTE DEVRİYE

Şimdi, kenti 4 tarafından saran dağlara Azerbaycan ordusu üs bölgeleri kurdu. Kent merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları devam ederken, Azerbaycan askerleri harabe evlerin arasında devriye görevi yapıyor. Sivillerin Kelbecer’e gelişlerine henüz izin verilmezken, kentte Azerbaycan askerleri ile buranın yeniden inşasında çalışan işçiler bulunuyor.



YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Yeniden inşa kapsamında öncelikle elektrik direkleri dikilip, elektrik iletim hatları çekiliyor. Kelbecer’i Azerbaycan’a bağlayacak yolların yapımına da başlanırken, dağlık alanlarda tüneller açılıyor, viyadükler yapılıyor. Kelbecer’in altyapısı ile yollarının inşasını büyük ölçüde Türk firmaları üstlenmiş durumda.



5 PAPAZ İÇİN BİR TABUR RUS ASKERİ

Kelbecer’deki Hudaveng (Dadivank) Manastırı açık tutuluyor. Kent merkezinin dışında, dağ yamacındaki ormanlık içine yapılan tarihi manastırın güvenliğini Rus askerleri sağlıyor. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan anlaşmada Kelbecer tümüyle Azerbaycan’a geçerken, manastır için özel uygulamaya gidilerek burası Rus barış güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Azerbaycan’ın Kelbecer’e girmesinin ardından manastırı terk eden Ermeni papazlardan 5’i Rus askerlerinin manastırda konuşlanmasıyla geri döndü. Ermenistan’ın isteğiyle 40 kişilik Rus askeri, manastırın içinde ve çevresinde konuşlandı, girişte kontrol noktası oluşturuldu.

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