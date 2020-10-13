Hürriyet Karabağ'da... Esir değişim araçlarını bile vurdular

Varılan geçici ateşkese rağmen Dağlık Karabağ’da sular durulmadı. Önceki gün Gence’ye uzun menzilli füze ile saldıran Ermenistan, birgün sonra da Ağdam, Terter ve Goranboy’da sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bu bölgelere bomba ve roket atan Ermenistan birlikleri, cephe hattındaki Hadrut ile işgalden kurtarılan Cabrail’e de saldırdı. Azerbaycan Ordusu da Ermenistan’ın saldırılarına karşılık vedi. Saldırıların yapıldığı noktaları top atışlarıyla vurdu.

SIZMA GİRİŞİMİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği, sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği belirtilerek, “Ermenistan ordusuna ait 1 T-72 tank, 3 Grad füze sistemi imha edilirken, çok sayıda asker ise etkisiz hale getirildi. Ermenistan ordusuna bağlı 9’uncu alayı topçu birlikleri Hadrut yönünden geri çekilirken, alayın 5’inci tabur personeli zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı. Aynı şekilde Ermenistan ordusunun 5’nci ve 522’nci alay personeli de araçlarını savaş alanında bırakarak geri çekildi. Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği top atışlarıyla Ermenistan ordusunun 1’inci alayının daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağı imha edildi” bilgisi verildi. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu ifadeleri kullanıldı.

AMBULANSA ATEŞ

Moskova’da, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olan Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes, Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle hayata geçemedi. Azerbaycan Ordusu’nca daha önce esir alınan ve değişim için bölgeye götürülen esir Ermenistan askerlerinin içinde bulunduğu araçlara önceki akşam Ermenistan tarafından ateş açıldığı öğrenildi. Bunun üzerine esir taşıyan araçların güvenli bölgeye dönüş yaptığı kaydedildi. Ermenistan ordusu, bir gün önce de Sukavuşan’da Ermeni askerlerinin cesetlerini toplayan beyaz bayraklı bir ambulansı vurmuştu.

Bu arada Ermenistan yönetimi dün 45 askerlerinin öldüğünü açıkladı. Böylece çatışmaların başından beri Ermeni güçlerinin toplam kaybı 525’e ulaştı.

GENCE’DE ACI GÜN





Ermenistan’ın Gence kentine füzeli saldırısında hayatını kaybeden dokuz kişi dün gözyaşları arasında toprağa verildi. ,

KORKMUYORUM, BURADAYIM

Ermenistan’ın önceki gün uzun menzilli füze saldırısında 9 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı Gence’de yaralar sarılıyor. Aileler, yıkılan evlerinin enkazında bazı eşyalarını çıkarırken, hüzünlü anlar yaşanıyor.

Enkaz başında gözyaşlarını tutamayan Müjgan İskenderli, “Bu bir zulüm. Masum insanları nasıl vurursunuz? Canlarımız gitti, günahsız insanları öldürdüler. Saldırılar oldu gitmedim, buradayım. Korkmuyorum, öz topraklarımız olan Karabağ’ı da alacağız” dedi. Şiddetli patlamada bölgedeki işyerleri de zarar görmüştü. İşyeri sahipleri sabahın erken saatlerinde gelerek kırılan camları değiştirirken, sokaklar da görevlilerce temizlendi.

KATİLLERİN ALAYI İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gence’ye füze saldırısını düzenleyen 41. Ermeni topçu alayının imha edildiğini duyurdu. Ermenistan’ın 18. motorize tugayına bağlı 41. topçu alayının Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla pazartesi sabaha karşı vurularak imha edildiği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence saldırısını savaş suçu ilan ederek, sorumlusu Ermenistan’a misillemede bulunacaklarını dile getirmişti. Gence saldırısında 9 sivil ölmüş, kadın ve çocuklar dahil 33 kişi yaralanmıştı. (◊ Nerdun HACIOĞLU)