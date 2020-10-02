Hürriyet ateş hattında... Ermenistan’ın bombaladığı siviller kararlı: ‘Karabağ bizimdir, ölsek de gitmeyiz’

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalarda sınır hattına girdik. Çatışmaların merkezinde kalan ve Ermenistan tarafından bombalanan Ağdam şehrine bağlı Baharlı-1, Seferli kasabaları ile Zenkişalı, Kuzanlı, Çemenli, Efetli köylerinde harabeye dönen çok sayıda ev ve canlarını kurtarmak için kaçan ailelerin geride bıraktığı eşyaları, savaşın acı yüzünü gösteriyor. Bazı ailelerin kaçmadan önce evlerinin bahçesinde bombalardan korunmak için sığınak ve hendekler açtıkları görülüyor...

30 YIL SONRA İKİNCİ GÖÇ

Ermenistan’ın 1990’lı yıllarda Karabağ’a saldırmasının ardından işgal altında tuttuğu evlerinden kaçarak sınırın Azerbaycan tarafına sığınan yüzlerce aile, ikinci kez Ermenistan’ın saldırısına maruz kaldı. Ermenistan’ın bombaladığı sınırın sıfır hattındaki Baharlı-1, Seferli kasaba ve köylerinde barınan binlerce Azerbaycan Türkü, 30 yıl sonra yine evlerini terk etmek zorunda kaldı. İç bölgelere kaçan aileler, çoluk-çocuk geceyi yol kenarlarında, tarlalarda geçirdi.

BU ZULÜM BİTSİN ARTIK

Seferli Kasabası’na bağlı Zenkişalı köyündeki evleri Ermenistan tarafından bombaladıktan sonra yıkılan Hasanov Şirin Muhamedoğlu, Hamidov Hakim Reşitoğlu ve Hasanov Nicat, 15 kişilik aileleriyle köylerini terk etti. Aileler, geceyi yol kenarında yaktıkları ateşin başında geçirdi. Ermenistan’ın 30 yıl önce Karabağ’a saldırdığını belirten Hasanov Şirin Muhamedoğlu, “O gün işgal ettikleri köylerimizden kaçmıştık, gelip Zekişalı Köyü’ne yerleşmiştik. Ermenistan, 30 yıl sonra ikinci kez evlerimizi vurdu. Bitsin artık bu zulüm? Topraklarımızda, öz vatanımızda bizi öldürüyorlar” dedi. Hamidov Hakim Reşitoğlu da, “Karabağ bizimdir, bombalansak da ölsek de Karabağ’ı terk etmeyeceğiz” diye Ermenistan’a tepki gösterdi. Ailenin 6 yaşındaki kızları Aylin Hasanova ve oğulları Ziyaret Hasanov’un ise aklı bombalanan evlerinde kalan oyuncaklarında kalmıştı. Çocuklar, “Evimizi, oyuncaklarımızı istiyoruz” diye ağladı.

ERMENİSTAN SİVİLLERİ VURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar 5’inci gününe girerken ağır kayıplar veren Ermenistan sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu. Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi. Temas hattında da Ermeni ordusuna ait hedefler Azerbaycan ordusu tarafından gece boyunca vuruldu. Azerbaycan yetkilileri, 5 gündür süren çatışmalarda Ermenistan ordusuna büyük darbe vurulduğunu söylüyor.

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev ile çatışmalarda yaralanan Azerbaycanlı askerleri hastanede ziyaret etti. Askerlerle tek tek ilgilenen Aliyev, “Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında ne işi var? Ermenistan halkı evlatlarını Azerbaycan topraklarına göndermesin. Biz topraklarımızda savaşıyoruz. Bizim askerlerimiz kendi topraklarında şehit oluyorlar. Öz topraklarımızı kurtarıyoruz” dedi.

AZERBAYCANLI GENÇLER CEPHE YOLUNDA Ermenistan’ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan’da gençler gönüllü olarak savaşmak için cepheye akın ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından ülkenin gençleri gönüllü olmaya başladı. Azerbaycan medyası, ülkenin kuzeyindeki Leirk bölgesinde, çok sayıda gencin cepheye gitmek için başvuru yaptığını duyurdu.

YILDIRIM HAREKÂTI YILDIRIM HIZINDA...

Ermenistan’ın saldırısından sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ilk gün “Yıldırım Harekâtı” ile önemli ilerlemeler kaydetti. Ordunun bölge bölge ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, imha edilen Ermenistan hedeflerinin görüntülerini yayınlıyor.

Türkiye ve Ermenistan sınırı hattında da önlemler arttırılmış durumda. Hava sınır hattında silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının (SİHA/İHA) yoğun şekilde uçuş yaptığı öğrenildi.