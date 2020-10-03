Hürriyet ateş hattında... Ermenistan bombalarından kaçan Azerbaycanlılar: ‘Yine çöllere yollara düştük’

Ermenistan’ın işgal altında tutuğu Karabağ sınırındaki İmmamkulubeyli, Baharlı, Alibeyli, Kuzanlı, Sercanlı ve Çulu kasaba ile köyleri çatışmaların 6’ncı gününde tekrar bombalandı. Cephe hattında büyük kayıplar vererek mevzilerini terk etmek zorunda kalan Ermenistan, roket ve bombalarla yerleşim yerlerine saldırdı. Sivillerin yaşadığı evler, okullar bombaların hedefi oldu. Çok sayıda ev yıkılırken, burada yaşayan aileler çoluk çocuk köylerini, memleketlerini terk etmek zorunda kaldı.

‘BURASI BİZİM VATANIMIZ’

Dumanların yükseldiği Sarıcalı köyünden ayrılmak zorunda kalan Azize Mehdiyeva, “Üç aile olarak evimizi, köyümüzü terk ettik. Sabah saatlerinde köylerimiz, evlerimiz Ermenistan tarafında vurulmaya başlandı. Yine çöllere, yollara düştük. Ermenistan bizim topraklardan çıksın. Çocuklarım, torunlarımla, ne yapalım nereye gidelim. Göçmenlik bir defa olur, 30 yıl önce de biz bunu yaşamıştık. Yine çöllere, yollara düştük” dedi.

‘ERMENİ TOPÇULARI 19 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ’

Azerbaycan Başsavcılığı cephe hattı bölgesinde Ermeni topçusunun saldırıları sonucunda geçtiğimiz 24 saatte hayatını kaybeden sivil sayısını açıkladı. Resmi verilere göre 19 sivil hayatını kaybederken 55 kişi yaralandı. 169 ev yaşanmaz duruma geldi ve 40 kamu binası isabet aldı. Cephedeki son durumu aktaran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cuma sabah saatleri itibarıyla Karabağ bölgesinde ve işgal altındaki bir reyonda stratejik mevzilerin ele geçirildiğini duyurdu. Bu kritik bölgelerden ilki Karabağ sınırları içinde yer alan Akdere reyonundaki Magadiz tepeleri. İkincisi ise Cebrail ile Fuzuli istikametindeki açık arazi alanı. İki bölgenin de Azerbaycan ordusuna geçtiği kaydedildi.



CEPHEYE GİDEN AZERBAYCAN ASKERLERİ: MÜJDELERLE DÖNECEĞİZ

Cephede ilerleyişine devam eden Azerbaycan ordusuna, tank takviyesi yapıldı. Önceki gün Tank Taburu’na bağlı 10’larca tank ve yüzlerce asker gece yarısı cephe hattına geçiş yaptı. Tanklarla cepheye hareket eden Azerbaycan askerleri, “Topraklarımızı Ermenistan işgalinden azat edeceğiz, müjdeli haberlerle döneceğiz” dedi.

EVLERİ YIKILAN SİVİLLER OKULDA YAŞIYOR... TOPRAKLARIMIZ AZAT EDİLECEK İNŞALLAH!

Ermenistan ordusunun ilk saldırıda bulunduğu Çemenli ve Serçalı köylerinde evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, Kuzanlı 18 No’lu okula yerleştirildi. Ailesiyle okulda kalan Ebulfez Abassov, “Ermenistan’ın ilk saldırdığı köylerde oturuyorduk. Çok sayıda evimiz yıkıldı, yaralılarımız ve şehitlerimiz oldu. Hayvanlarımız telef edildi. İsteriz ki bir an önce köylerimize dönelim. Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşamasın, onlar özgürce topraklarında yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, öz toprağımıza, öz yurdumuza dönmek istiyoruz. Toprağım için, vatanım için ben öleyim, can vereyim ama çocuklarım, torunlarım özgür yaşasın” dedi. Aybeniz Gafarova da çocukları Akşin ve Gülçin’e sarılıp, “Topraklarımız azat edilsin” derken, Karanfil Karayeva ise “Çocuklarım Şahin ve Nigar ile evimizi terk edip buraya geldik. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı, okula yerleştirdi. Devletimiz, milletimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

