Hürriyet Ağdam’daki Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde... İşte yüksek güvenlikli barış merkezi

İnsansız hava aracı (İHA) personeli de dahil 60 Türk, 60 Rus askerinin görev yaptığı etrafı tellerle çevrili yüksek güvenlikli merkez, Azerbaycan askerlerince korunuyor. Yerleşim yerlerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam’da kurulu merkez, güvenlik kameraları tarafından izleniyor. Merkeze gitmek için, Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından her 10 kilometrede bir oluşturulan güvenlik noktalarından geçmek gerekiyor. Görevli ve resmi izin belgesi olmayanların geçişine izin verilmiyor.

İHA’LARLA HAVADAN TAKİP

Türk ve Rus askerleri, Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemliyor. 7/24 görev yapan İHA’larla bölge sürekli havadan izleniyor. Havadan gelen görüntüler ve yerel kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda ihlal yapılıp yapılmadığı kayda alınıyor. İhlal, rapor edilip, bir daha olmaması için muhatap ülkelere bildirim yapılıyor.

MESCİT, KİLİSE...

Merzili köyü yakınlarındaki merkezde 65 konteynerden oluşan yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. 4 spor kompleksi, mescit, kilise, revir, terzi, berber, çamaşırhane, dinlenme alanları, yemekhane bulunuyor. Terzi, berber, yemekhane ve çamaşırhaneyi Türk ve Rus askerleri ortak kullanıyor. Dinlenme odalarında satranç, tavla oynayıp, kitap okunuyor. Revirde hem Türk hem Rus doktor görevli.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANMIŞTI

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül 2020’de operasyon başlatmıştı. Azerbaycan’ın işgal altındaki 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım’da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam’ı boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı. Bildiride, tarafların ateşkese uyması ve denetimin verimliliğinin arttırılması amacıyla gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı, Türkiye ile Rusya arasında 11 Kasım 2020’de imzalanmıştı.

MERKEZİN AMACI

Türk ve Rus askerlerinin görev yaptığı ortak merkezin görevi, ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikâyet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak, bölgede barışın devam etmesini sağlamak.

YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Yaklaşık 30 yıl Ermenistan işgali döneminde adeta hayalet kente dönen Ağdam’ın inşası için çalışma başlatıldı. Azerbaycan, yıkılan, çoğunda sadece duvarların bir kısmı ayakta kalan tarihi yapıları orijinaline uygun bir şekilde yeniden yapmak için harekete geçti.

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