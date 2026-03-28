Hürmüz'ün 7 kilit noktası: Tahran'a üstünlük sağlıyor... İran'ın baş savunma hattı

Hürmüz Boğazı’nın kontrolünde kritik rol oynayan yedi ada, Orta Doğu’daki gerilimin merkezine yerleşti. Binlerce ABD kara askerinin bölgeye sevk edildiği yönündeki haberlerle birlikte, Washington’ın olası hedeflerine ilişkin çarpıcı analizler gündeme geldi.

CNN International'de yer alan habere göre, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık %90’ını karşılayan Hark Adası, olası operasyon senaryolarında öne çıksa da uzmanlara göre asıl kritik noktalar başka.

Basra Körfezi’ndeki çok sayıda İran adası arasında özellikle yedi ada öne çıkıyor: Ebu Musa Adası, Büyük Tunb Adası, Küçük Tunb Adası, Hengam Adası, Kiş Adası, Larak Adası ve Hürmüz Adası.

Çin’deki Sun Yat-sen Üniversitesi araştırmacılarına göre bu adalar, İran’ın “baş savunma hattını” oluşturuyor.

"TAHRAN'A ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR"

İranlı araştırmacı Enayatollah Yazdani ve Çinli araştırmacı Ma Yanzhe, bu adaların oluşturduğu hattın Tahran’a stratejik üstünlük sağladığını şu sözlerle belirtti:

“Bu adaları birbirine bağlayan varsayımsal hat, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini kontrol etmedeki stratejik üstünlüğünü daha iyi anlamamıza yardımcı olur.”

Bu adaları ve Körfez'deki diğer adaları Tahran'ın “sabit ve batırılamaz uçak gemileri” olarak nitelendiren Yazdani ve Ma, özellikle Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının, boğaz kontrolü açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre Körfez’in sığ yapısı ve adalar arasındaki mesafenin kısıtlı olması, büyük savaş gemileri ve tankerleri bu adaların yakınından geçmeye zorluyor. Bu durum da Devrim Muhafızları'nın ciddi bir avantaj sağlamasına yardımcı oluyor.

Hark Adası’na yönelik olası bir çıkarma operasyonu öncesi bu adalardaki İran'a ait askeri varlığın etkisiz hale getirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, adaların “körfeze giren ve çıkan tüm trafiği kontrol edecek stratejik konumda” olduğunu söyledi.

ABD'nin olasi bir operasyonda izleyebileceği yollar yer alan haberde, bunlardan birinin denizden çıkarma diğerinin ise havadan indirme olabileceği ifade edildi. Haberde yer alan her iki senrayoda da İran'ın kıyı savunmasının, füze sistemleri ve insansız hava araçları (İHA) ile ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

OPERASYON GÜNLER DEĞİL HAFTALAR SÜREBİLİR

Uzmanlara göre adaların ele geçirilmesi 2 gün ile 2 hafta arasında sürebilir. Ancak işgalin sürdürülmesi için 1800 ila 2000 askerlik bir güce ihtiyaç var.

Larak Adası gibi noktaların özellikle kritik olduğunu belirten uzmanlar, bu bölgelerden fırlatılacak füzeler ve İHA'ların, boğazdan geçişi neredeyse imkânsız hale getirebileceğini kaydetti.

New York merkezli analiz kuruluşu Soufan Merkezi'nin raporunda, konuya ilişkin “Bu bölgelerin kontrolü, ABD’yi İran anakarasından gelebilecek saldırılara karşı savunmasız bırakabilir ve uzun vadeli bir çatışmaya sürükleyebilir.” değerlendirmesi yer aldı.

KRİTİK TARİH 6 NİSAN

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası saldırı kararını 6 Nisan’a kadar erteledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise müzakerelerde “ilerleme kaydedildiğini” açıkladı.

Ancak sahadaki askeri hazırlıklar sürüyor. Bölgeye sevk edilen birlikler ve artan gerilim, Hürmüz Boğazı’ndaki bu yedi adayı küresel enerji ve güvenlik denkleminde kritik bir kırılma noktası haline getiriyor.

