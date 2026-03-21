'Hürmüz'deki asıl tehdit!' İşte İran'ın denizdeki kozları

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan askeri hareketlilik bölgedeki güvenlik kaygılarını artırdı. ABD güçleri, İran’a ait bazı askeri hedeflere yönelik hava operasyonları düzenledi. Bu operasyonların amacı, petrol tankerlerini hedef aldığı belirtilen İran unsurlarını etkisiz hale getirerek deniz yolunun güvenliğini sağlamaktı.

Amerikan A-10 saldırı jetleri Hürmüz Boğazı üzerinde alçak irtifada uçarak dar su yolundan hızla geçen İran sürat teknelerini hedef aldı. ABD’nin açıklamasına göre, Apache helikopterleri saldırıya katıldı ve İran'ın güneyindeki yer altı silah depolarına 5 bin librelik bombalar atıldı. Operasyonların, petrol tankerlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı ve küresel enerji akışını güvence altına almayı amaçladığı ifade edildi.

CÜCE DENİZALTILAR

The Telegraph'ın haberine göre analistler, bölgede asıl tehdidin hava saldırılarıyla kolayca tespit edilemeyen İran cüce denizaltıları olabileceğini değerlendiriyor. Basra Körfezi’nin sığ ve bulanık suları için tasarlanan bu platformlar, dar deniz geçitlerinde gizli operasyonlar yürütme kapasitesiyle öne çıkıyor.

İran'ın, yaklaşık 120 ton ağırlığında ve 29 metre uzunluğunda olan, geleneksel saldırı denizaltılarının onda biri büyüklüğündeki Ghadir sınıfı cüce denizaltılarından yaklaşık 10 adet bulunuyor. ABD'nin 18 bin ton ağırlığında ve 170 metre uzunluğundaki Ohio sınıfı nükleer denizaltılarıyla karşılaştırıldığında, bu denizaltıların boyutları, boğazdan geçen kritik nakliye kanallarının ortalama derinliği olan 30 metre kadar sığ sularda faaliyet gösterirken tespit edilmekten kaçınabilmelerini sağlıyor.

Boğazın çevresel koşulları da bu tür platformların avantajını artırıyor. Sığ sular, yoğun gemi trafiği ve sondaj faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü, ABD’nin cüce denizaltıları bulmasını ve imha etmesini zorlaştıracak unsurlar arasında yer alıyor.

MAYIN DÖŞEME VE TORPİDO TEHDİDİ

Ghadir sınıfı denizaltılar yalnızca keşif amacıyla kullanılmıyor. Bu platformlar aynı zamanda torpido saldırıları ve gizli mayın döşeme operasyonları gerçekleştirebiliyor.

İran'ın cüce denizaltıları, süperkavitasyon teknolojisi kullanarak su altında saatte 220 mil hıza ulaşabilen Hoot torpidolarını geçen tankerlere ateşleyebiliyor. Bu teknoloji, sürtünmeyi ve su direncini azaltıyor. Analistler The Telegraph'a verdikleri demeçte, geceleyin faaliyet gösteren tek bir Ghadir sınıfı denizaltının, tespit edilmeden nakliye kanallarına düzinelerce mayın döşeyebileceğini söyledi.

İran’ın uzun yıllardır Basra Körfezi’nin koşullarını inceleyerek denizaltı mürettebatını özellikle bu sularda eğittiği biliniyor. Bu durum, dar boğazlarda yürütülebilecek mayın döşeme operasyonlarının etkinliğini artıran faktörler arasında gösteriliyor.

SU ALTI SİSTEMLERİ

İran donanmasının envanteri yalnızca Ghadir sınıfı platformlarla sınırlı değil. İran’ın farklı görevler için geliştirdiği çeşitli su altı araçları bulunuyor.

İran yapımı e-Ghavasi ve Al-Sabehat araçları, yüzücü taşıma kapasitesine sahip platformlar olarak biliniyor. Bu araçlar, sığ kıyı sularında özel operasyonlar ve gizli mayın döşeme faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılıyor. Bu araçlara ayrıca onları intihar gemisine dönüştürecek savaş başlıkları takılabileceği ifade ediliyor.

Yaklaşık 600 ton ağırlığındaki Fateh sınıfı denizaltılar ise daha gelişmiş sensörler ve torpidolar taşıyor. Bu platformlar kıyıya yakın operasyonlarda görev yaparken aynı zamanda daha derin sularda da faaliyet gösterebiliyor.

FÜZE VE SÜRAT TEKNESİ AĞI

İran’ın deniz stratejisi yalnızca denizaltılara dayanmıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması dar sularda sürü taktikleri için tasarlanmış yüzlerce hızlı saldırı teknesini de envanterinde barındırıyor.

Zülfikar sınıfı botlar, sahip oldukları hava savunma sistemleriyle İran'ın en yetenekli hızlı saldırı gemisi olarak öne çıkıyor. Filonun önemli bölümü ise Basra Körfezi kıyısındaki küçük limanlardan faaliyet gösterebilen silahlı sürat teknelerinden oluşuyor.

İran ayrıca Bavar 2 adı verilen ve su yüzeyinin üzerine çıkarak hareket edebilen bir "uçan bot" geliştirdi. Bunun yanında uzaktan kumandalı kamikaze botları da tanıtıldı; bu insansız gemiler patlayıcılarla yüklenerek kıyı bölgelerinde önceden konuşlandırılabiliyor.

GEMİSAVAR FÜZE KAPASİTESİ

İran’ın karadan konuşlandırdığı gemisavar füzeleri de ABD ve İsrail gemileri için önemli bir risk oluşturuyor. Kamyonlara monte edilen bu sistemler karayoluyla taşınabildiği için havadan hedef alınmaları zorlaşıyor.

Kowsar seyir füzesi 12 ila 15 mil menzile sahipken, Nasr-1 füzesi 22 mil menzile sahip. İran cephaneliğinde ayrıca 186 mil menzilli Kader ve Gadir gemisavar seyir füzeleri bulunuyor. Çin yapımı C-802 füzesini temel alan Noor seyir füzesi ise 106 mil menzile ulaşabiliyor.

Tahran’ın en uzun menzilli sistemlerinden biri olarak gösterilen Ebu Mehdi seyir füzesinin 621 mil menzile sahip olduğu bildirildi. İran ayrıca 186 mil menzilli Basra Körfezi (Khalij-e Fars) ve Hormuz-2 gemisavar balistik füzelerini geliştirerek hareket halindeki gemileri uydu güdümlü sistemlerle hedef almayı amaçlıyor. Bu sistemlerin, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresindeki gemilere karşı kullanılabileceği değerlendiriliyor.