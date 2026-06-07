Hürmüz’de hareketli gece

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), önceki gün Hürmüz Boğazı’na doğru ilerleyen ve küresel deniz trafiğine “doğrudan tehdit” oluşturduğunu öne sürdüğü İran’a ait dört kamikaze dronu düşürdü. ABD ordusu, ilerleyen saatlerde de Goruk bölgesi ve Keşm Adası’ndaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini de “olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla” hedef aldı.

İRAN’DAN MİSİLLEME

İran cephesinden ise yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları, ABD’nin “işgal girişimi” olarak nitelendirilen eylemlerine karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn’deki “düşman üslerine” füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

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Öte yandan Tahran ile Washington arasındaki diplomasi trafiği de kısa süreli gerilime rağmen sürdü. Görüşmelerde son günlerde İran’ın 24 milyarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebi öne çıkıyor.





TAHRAN-BEYRUT HATTINDA ‘PAZARLIK KOZU’ KRİZİ

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İRAN’ın ABD ile yürütülen müzakerelerde “savaşın sona ermesi için Lübnan’da İsrail’in saldırılarının sona ermesi gerektiği” yönündeki ısrarı Beyrut ile Tahran’ı karşı karşıya getirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, önceki gün Amerikan CNN’e verdiği röportajda İran’ı “Lübnan’ı pazarlık kozu olarak kullanmakla” suçladı. “Burası sizin ülkeniz değil, bizim ülkemiz. Sorumluluk da bize ait. Sizin göreviniz ülkemize müdahale etmek değildir” diyen Avn, ülkedeki krizden çıkışın çözümünün diplomatik yol olduğunu savundu. Başbakan Nevvaf Selam da aynı gün “İran’a söyleyecek bir sözüm varsa o da şudur: Bölgeyi ve halkını müzakerelerde şartlarınızı iyileştirmek için kullanılan bir kart olarak görmekten vazgeçin” diye konuştu.

İran cephesinden Avn ve Selam’a ilk yanıt İran’ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den geldi. Arakçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Lübnan İran için bir pazarlık kozu olsaydı, çoktan bir anlaşma yapmış olurduk. Sayın Başkan, Lübnan’ı gerçek düşmanınızdan kurtarın” dedi.