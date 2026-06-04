Hürmüz’de gerilim tırmandı

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ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomasi trafiği sürerken, ABD Başkanı Donald Trump dün konuk olduğu ‘Pod Force Once’ podcast programında kritik mesajlar verdi. İran’ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın ise devam edeceğini kaydetti. Öte yandan taraflar arasındaki kırılgan ateşkes de önceki gece yaşanan karşılıklı saldırılarla yeni bir sınamadan geçti. ABD güçleri İran’ın Keşm Adası’nı vururken, İran da yanıt olarak Kuveyt ve Bahreyn’i hedef aldı.

HAMANEY İLE GÖRÜŞEBİLİRİM



Trump, New York Post yazarı Miranda Devine’e verdiği röportajda, İran ile yürütülen görüşmelerin ‘hızla ilerlediğini’ belirtti. Tahran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne süren ABD Başkanı, İran topraklarına asker göndermeye de gerek olmadığını savundu. İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in müzakerelere dahil olduğunu söyleyen Trump, “Hamaney ile tanışma fırsatını henüz yakalayamadım ama görüşebilirim” diye konuştu. ABD tarafından Hürmüz’de uygulanan deniz ablukasının bir süre daha devam edebileceğini belirten Trump, zaman baskısı hissetmediğini belirtti.





NETANYAHU İTİRAFI

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ABD Başkanı, röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu hafta yaptığı bir telefon görüşmesinde sinkaflı ve sert ifadeler kullandığını da doğruladı. Netanyahu ile ilişkilerinin bozulmadığını savunan Trump, “Onun sürekli Lübnan ile savaşmasından biraz rahatsız olmuştum. Netanyahu’yu çok seviyorum. Ben bir savaş dönemi başkanıyım, o da bir savaş dönemi başbakanı” ifadelerini kullandı.

Netanyahu da CNBC’ye verdiği röportajda Trump ile arasında geçen gergin telefon görüşmesine değindi. “Her ailede olduğu gibi anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Bunları çözmenin bir yolunu her zaman buluyoruz. Sabahları fikir ayrılığına düşsek de, öğleden sonraya kadar ortak bir eylem planı belirlemiş oluyoruz” dedi.

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TANSİYON YÜKSELDİ

Hürmüz’de ise önceki gece Tahran ve Washington arasında 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesten bu yana en ağır çatışmalardan biri yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukayı aşmaya çalıştığını öne sürdüğü Botsvana bayraklı “M/T Lexie” adlı petrol tankerinin, Hark Adası’na doğru seyrettiği sırada vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, ilerleyen saatlerde ise Keşm Adası’nda bir İran askerî kontrol merkezini de hedef aldığını açıkladı. Tahran cephesi de misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn’de Amerikan askeri üslerini füze saldırılarıyla hedef aldı. Kuveyt’ten yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda bir terminale dron ve füzelerin isabet ettiği belirtildi. Aralarında havalimanı personeli ve yolcuların da bulunduğu en az 63 kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.

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‘TRUMP NATO ZİRVESİ’NE BİZZAT KATILACAK’

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek olan NATO Zirvesi’ne “bizzat katılacağını” bildirdi. NATO Zirvesi ile ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, “NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum” ifadeleriyle Ankara’daki zirvede “açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu” söyledi.

Ülkesinin hala İttifakın bir üyesi olduğunu hatırlatan Rubio, NATO’nun “önemli değişikliklere” ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin başkentinde yapılacak zirvede konuşulacağını belirtti.