Hürmüz’de gerilim: İran hücumbotlarından ABD gemisine taciz

Bölgede füze kruvazörü ‘USS Montenery’ gemisi dahil 6 ABD gemisinin ‘USS Georgia’ denizaltısına eşlik ettiği sırada olayın gerçekleştiğini ifade eden Kirby, uyarılardan sonra “USCG Maui” sahil güvenlik gemisinin 50 kalibrelik makineli tüfeğiyle 30 uyarı ateşi açtığını, 2’inci tur atıştan sonra ise İran botları ile temasın kesildiğini söyledi. Olayın 6 Mayıs’ta Umman Denizi’nde ABD 5’inci Filosu’nun, Çin ve Rus yapımı binlerce tüfek ve ağır silah mühimmatı yüklü bir gemiye el koymasından sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

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