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HaberlerDünya HaberleriHürmüz’de gerilim: İran hücumbotlarından ABD gemisine taciz
GeriDünya Hürmüz’de gerilim: İran hücumbotlarından ABD gemisine taciz
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Dünya
Haber Giriş: 12.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürmüz’de gerilim: İran hücumbotlarından ABD gemisine taciz

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Hürmüz’de gerilim: İran hücumbotlarından ABD gemisine taciz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İran Devrim Muhafızları Donanması’na (DMO) ait 13 sürat botunun, önceki gün Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki ABD savaş gemilerine 130 m yaklaşarak taciz ettiğini açıkladı.

Bölgede füze kruvazörü ‘USS Montenery’ gemisi dahil 6 ABD gemisinin ‘USS Georgia’ denizaltısına eşlik ettiği sırada olayın gerçekleştiğini ifade eden Kirby, uyarılardan sonra “USCG Maui” sahil güvenlik gemisinin 50 kalibrelik makineli tüfeğiyle 30 uyarı ateşi açtığını, 2’inci tur atıştan sonra ise İran botları ile temasın kesildiğini söyledi. Olayın 6 Mayıs’ta Umman Denizi’nde ABD 5’inci Filosu’nun, Çin ve Rus yapımı binlerce tüfek ve ağır silah mühimmatı yüklü bir gemiye el koymasından sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

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