Hürmüz’de gerilim başa sardı! ABD-İran hattında dejavu

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ABD, ‘ekonomik kıyamet’ tehdidiyle İran’a yönelik yaptırım ve abluka baskısını artırırken iki taraf arasında önceki gün tansiyon haftalar sonra yeniden yükseldi. ABD, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini takip ettiği Lark Adası’nı vurdu. İran ise misilleme olarak Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üslerini balistik füzeler ve İHA’lar ile hedef aldı.

HÜRMÜZ’ÜN KAPISINI VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), önceki gece Hürmüz Boğazı’nın girişindeki stratejik konumuyla Tahran’ın bölgedeki gemi trafiğini takip etmesinde önemli rol oynayan Lark Adası’na “sınırlı ve hassas” bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada adadaki iki füze rampasının vurulduğu belirtilirken, CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Devrim Muhafızları’nın söz konusu rampalardan Hürmüz Boğazı’na deniz mayınları taşıyan roketler fırlatmaya hazırlandığını öne sürdü. Saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Devrim Muhafızları, dün gece de boğazda bir ABD İHA’sını engellediğini bildirdi.

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TAHRAN’DAN MİSİLLEME

Washington’ın yaklaşık bir aylık sessizliğin ardından düzenlediği saldırıya Tahran’dan misilleme gecikmedi. Devrim Muhafızları, Ürdün’deki Kral Hüseyin ve El Ezrak üslerini dronlar ve Hayber Şiken balistik füzeleri ile hedef aldı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri sekiz füzenin engellendiğini açıkladı. İran basını, dün sabah da Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan El Minhad Üssü’nün İHA’lar ile vurulduğunu belirtti.

Amerikan Axios’un haberine göre de Trump yönetimi, İran’ın Hürmüz’den geçen gemilere saldırmasını önlemek için “sınırlı hava operasyonları” düzenlemeyi planlıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından geçtiğimiz hafta Trump’a sunulan plan son saldırıların ardından onaylanabilir.

TRUMP ADALARI KARIŞTIRDI

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump saldırıların ardından sosyal medyadan kafa karıştıran bir paylaşım yaptı. Trump, yapay zekâyla hazırlanan ve Lark Adası’nın yaklaşık 660 kilometre batısında yer alan Hark Adası’nın hedef alındığını gösteren bir videoyu paylaşarak, “Hark Adası paramparça ediliyor” ifadesini kullandı. Başkan Yardımcısı JD Vance ise bu yanlışlıkla ilgili “Trump’ın İran’a bir mesaj gönderdiğini” öne sürdü.

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İKİ TARAF DA ‘SAVAŞ’ İSTEMİYOR

İran ile ABD hattında gerilim yeniden tırmanırken iki tarafta da itidal arayışı dikkat çekti. ABD merkezli Wall Street Journal, “Başkan Trump yönetiminin, ABD’nin füze önleme sistemleri ve diğer silah stoklarını daha da tüketebilecek büyük çaplı bir çatışmaya geri dönülmesini önlemek için çaba sarf ettiğini” öne sürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise dün yaptığı açıklamada “Savaş istemiyoruz ve bunu dünyaya açıkça ilettik. Ancak hiçbir saldırı karşısında sessiz kalmayacak, saldırganlara kararlılıkla karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.