×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hürmüz'de gemi vuruldu: Mürettebatta kayıplar var

Güncelleme Tarihi:

#Hürmüz Boğazı#Gemi#Saldırı
Hürmüzde gemi vuruldu: Mürettebatta kayıplar var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 09:48

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cisim isabet etti. Olayda mürettebattan kayıplar yaşanırken, diğer mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Olayda bazı mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

GEMİNİN MAKİNE DAİRESİ HEDEF ALINDI

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği belirtildi.

Saldırı ya da çarpmanın ardından gemide hasar meydana geldiği aktarılırken, olayın ayrıntılarının araştırıldığı kaydedildi.

MÜRETTEBATIN BAZILARI HAYATINI KAYBETTİ

UKMTO, olayda mürettebattan bazı kişilerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gemide bulunan diğer mürettebatın ise Umman Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmakta olduğu belirtildi.

Yetkililerin olayın boyutlarını ve nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Gözden KaçmasınRusyadan İngiltereye tehdit: Bedelini döeyecekRusya'dan İngiltere'ye tehdit: Bedelini döeyecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürmüz Boğazı#Gemi#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!