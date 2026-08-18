Hürmüz'de gemi vuruldu: Mürettebatta kayıplar var

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Olayda bazı mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

GEMİNİN MAKİNE DAİRESİ HEDEF ALINDI

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği belirtildi.

Saldırı ya da çarpmanın ardından gemide hasar meydana geldiği aktarılırken, olayın ayrıntılarının araştırıldığı kaydedildi.

MÜRETTEBATIN BAZILARI HAYATINI KAYBETTİ

UKMTO, olayda mürettebattan bazı kişilerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gemide bulunan diğer mürettebatın ise Umman Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmakta olduğu belirtildi.

Yetkililerin olayın boyutlarını ve nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.