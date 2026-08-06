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Hürmüz’de geçici anlaşma yakın… Giriş İran’dan çıkış Umman’dan

Güncelleme Tarihi:

#Hürmüz Boğazı#İran#Umman
Hürmüz’de geçici anlaşma yakın… Giriş İran’dan çıkış Umman’dan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:00

İRAN yönetimi ABD ile görüşmediklerini açıklasa da diplomatik trafik Umman, Katar ve giderek daha etkin rol üstlenen Pakistan üzerinden kesintisiz devam ediyor.

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Son günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bölgedeki mevkidaşlarıyla yoğun temaslarda bulunarak öne çıktığı diplomasi trafiğinin merkezinde ise Hürmüz Boğazı’nı yeniden deniz trafiğine açacak ve Tahran’a savaş öncesinde sahip olmadığı ölçüde kontrol sağlayacak geçici anlaşma bulunuyor. Gelen haberler, olası anlaşmanın ABD’nin şu ana kadar karşı çıktığı İran taleplerine cevap verir nitelikte olduğuna işaret ediyor.

‘UMMAN İLE ANLAŞTIK’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada, boğazdan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde Umman ile anlaşmaya varıldığını duyururken üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde temel hususları içeren ortak bildirinin de son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de, Umman ile Hürmüz Boğazı’nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen bir “geçici güzergah” olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasının ABD’nin tutumuna bağlı olacağını söyledi.

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Hürmüz’de geçici anlaşma yakın… Giriş İran’dan çıkış Umman’dan

Amerikan Axios’da yer alan haberde yer verilen taslağa göre boğaza giriş yapan gemiler İran karasularındaki kuzey koridorunu, çıkış yapan gemiler ise İran’la koordinasyon içinde Umman karasularındaki güney koridorunu kullanacak. İlk 60 gün boyunca gemilerden geçiş ücreti alınmayacak, 30 gün içinde ise orta koridordaki mayınların temizlenmesi ve ardından kalıcı düzenlemenin müzakere edilmesi hedefleniyor. Anlaşma yalnızca deniz trafiğinin yeniden başlamasını değil, Hürmüz Boğazı’ndaki güç dengesini de değiştirebilir.

Taslağın hayata geçmesi halinde İran, savaş öncesinde sahip olmadığı ölçüde gemi trafiğinde fiili söz hakkı kazanacak. Uzmanlara göre bu durum Tahran’ın hem Körfez ülkeleri hem de ABD ile gelecekte yürüteceği müzakerelerde yeni bir stratejik koz elde etmesi anlamına geliyor.

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Hürmüz’de geçici anlaşma yakın… Giriş İran’dan çıkış Umman’dan

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#Hürmüz Boğazı#İran#Umman

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