Hürmüz'de fiber cephe: İran'ın yeni hedefi gizli damar mı?

Basra Körfezi'nden geçen yedi büyük internet kablo sisteminin bölgeyi Asya, Avrupa ve Afrika’ya bağlayan kritik bir dijital hat haline getirdiği gündeme geldi.

Al Jazeera tarafından yayınlanan haber, denizaltı kablolarının geçtiği bu koridorun yalnızca enerji ve ticaret açısından değil, aynı zamanda küresel internet altyapısı bakımından da stratejik bir merkez olduğunu ortaya çıkardı.

KRİTİK KABLO HATLARI

Haritalarda 2Africa, AAE-1, FALCON, FIG, GBPICS/MENA, OMRAN/EPEG ve SeaMeWe-6 gibi sistemlerin Körfez üzerinden geçtiği görüldü.

Bu hatların özellikle Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve Arap Körfezi girişinde yoğunlaştığı, ardından Umman, BAE, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak ve İran’daki iniş noktalarına dağıldığı belirtildi.

“HÜRMÜZ DİJİTAL DARBOĞAZ” TARTIŞMASI

İran basınında 24 Nisan’da Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan bir analizde, Hürmüz Boğazı “bölgenin internetinin ince bir ipliğe bağlı olduğu yer” olarak tanımlandı.

Tasnim Haber Ajansı ise denizaltı kablolarının yönetimi, geçişi ve olası ücretlendirilmesine ilişkin hukuki düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

Bazı analizlerde ise bu kabloların ekonomik ve dijital sistemler üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturabileceği ifade edildi.

KÜRESEL İNTERNETİN OMURGASI

Söz konusu kabloların, uluslararası internet trafiğini taşıyan ve finansal işlemler, bulut sistemleri, devlet iletişimi gibi kritik altyapıyı destekleyen küresel bir ağın parçası olduğu belirtildi.

Asya-Afrika-Avrupa-1 (AAE-1) kablosu gibi sistemlerin saniyede 100 gigabit hızında veri taşıdığı, toplam kapasitesinin ise onlarca terabit seviyesine ulaştığı aktarıldı.

TAM KESİNTİ DEĞİL, YAVAŞLAMA

Uzman değerlendirmeleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçen yedi kablo tek başına küresel bir kesinti yaratmadığı kaydedildi. Ancak aynı anda birden fazla hattın devre dışı kalması ya da bakım süreçlerinin aksaması halinde bölgesel internet trafiğinde yavaşlama, maliyet artışı ve hizmet kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

EN KRİTİK SEKTÖRLER ETKİLENEBİLİR

Olası aksaklıklardan en çok bankacılık, finansal işlemler, veri merkezleri, bulut hizmetleri, yapay zekâ altyapıları ve enerji lojistiği gibi sektörlerin etkilenebileceği ifade edildi.

Bu durumun, Körfez ülkelerinin dijital dönüşüm projelerinde maliyet ve güvenlik risklerini artırabileceği değerlendirildi.

İRAN MEDYASI: BASKI ARACI

İran medyasında yer alan değerlendirmelerde, Körfez’deki denizaltı kablolarının olası bir baskı unsuru olarak kullanılabileceğine dikkat çekildi.

Bu kabloların, Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji ve ticaret akışına benzer şekilde, “müzakere kozu” olarak değerlendirilebileceği yönünde yorumlar yapıldı.