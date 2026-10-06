×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankere şüpheli saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Hürmüz Boğazı #Tanker#Saldırı
Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankere şüpheli saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 04:11

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı’nda seyir güvenliği endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurdu. Olayın gemi kaptanı tarafından rapor edildiği aktarılarak, tankere bilinmeyen bir mühimmat isabet etmesi sonucu makine dairesinde yangın çıktığı kaydedildi. Mürettebatın yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Olayın rapor edildiği an itibarıyla bildirilen herhangi bir can kaybı veya çevresel etki bulunmamaktadır. Yetkililer olayın detaylarını araştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO’ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürmüz Boğazı #Tanker#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!