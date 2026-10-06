Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankere şüpheli saldırı

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ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı’nda seyir güvenliği endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurdu. Olayın gemi kaptanı tarafından rapor edildiği aktarılarak, tankere bilinmeyen bir mühimmat isabet etmesi sonucu makine dairesinde yangın çıktığı kaydedildi. Mürettebatın yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Olayın rapor edildiği an itibarıyla bildirilen herhangi bir can kaybı veya çevresel etki bulunmamaktadır. Yetkililer olayın detaylarını araştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO’ya bildirme çağrısında bulunuldu.