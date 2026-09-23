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Hürmüz Boğazı'nda kargo gemisi vuruldu

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#Hürmüz Boğazı#Kargo Gemisi Saldırısı#İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları
Hürmüz Boğazında kargo gemisi vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 15:57

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin hedef alındığını belirtti. Saldırıda mürettebat üyesi 2 kişinin yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı kaydedildi.

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UKMTO'nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği bildirildi. Açıklamada, mürettebattan 2 kişinin öldüğü ya da yaralandığı, geminin alev alarak kontrolsüz şekilde sürüklendiği ifade edildi.

Mürettebatın​​​​​​​ tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, henüz herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediği açıklandı. Bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

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#Hürmüz Boğazı#Kargo Gemisi Saldırısı#İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları

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