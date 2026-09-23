Hürmüz Boğazı'nda kargo gemisi vuruldu

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UKMTO'nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği bildirildi. Açıklamada, mürettebattan 2 kişinin öldüğü ya da yaralandığı, geminin alev alarak kontrolsüz şekilde sürüklendiği ifade edildi.

Mürettebatın​​​​​​​ tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, henüz herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediği açıklandı. Bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.