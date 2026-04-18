Hürmüz Boğazı'na alternatif! Gözler Türkiye'ye çevrildi... Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü olacak

Haberin Devamı

ABD-İsrail-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz, küresel ticaret yollarını yeniden şekillendirirken Financial Times dikkat çeken bir analiz yayımladı. Gazete, Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki yeni ticaret düzeninin merkezine yerleştiğini yazdı.

Haberde, Ankara’nın özellikle alternatif enerji ve lojistik koridorlarıyla öne çıktığı vurgulanırken, Türkiye’nin “istikrarlı liman” olarak konumunu güçlendirdiği belirtildi.

32 YILDIR KAPALI SINIR KAPISI İÇİN YENİ DÖNEM

Financial Times’a göre Türkiye’nin en dikkat çekici hamlelerinden biri, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı’nı yeniden açma hazırlıkları oldu.

Haberin Devamı

32 yıldır kapalı olan sınır kapısında bu yıl başında pasaport işlemleri ve geçiş sistemleri için teknik hazırlıkların başladığı aktarıldı. Haberde, bu adımın Asya ile Avrupa arasında yeni bir ticaret hattının önünü açabileceği ifade edildi.

Bir Türk sınır görevlisi gazeteye, “Sınırın ne zaman açılacağını bilmiyoruz, tarih sürekli değişiyor. Ama herkes yakında açılacağını düşünüyor” dedi.

TRUMP DESTEKLİ DEV PROJE: TRIPP

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın destek verdiği ve Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine entegre edilen projeye de geniş yer verildi.

“Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu” adı verilen TRIPP (ABD ve Ermenistan arasında yapılan anlaşma ile Orta Asya'daki ülkeleri Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Doğu'ya bağlayacak hatta verilen isim) projesinin, Türkiye ile Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden birbirine bağlayacağı, böylece Ankara’yı Kafkasya ticaret ağının ana merkezlerinden biri haline getireceği kaydedildi.

Financial Times, projenin Hürmüz Boğazı gibi riskli deniz geçişlerine alternatif olarak görüldüğünü yazdı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’NİN ORTA KORİDOR HAMLESİ

Haberde, Ankara’nın uzun süredir savunduğu Orta Koridor projesinin de yeniden öne çıktığı belirtildi.

Bu kara ve demiryolu hattı, Çin’den çıkan yükleri Kafkasya ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyor. Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın değerlendirmesine yer verilen haberde, deniz yoluyla yaklaşık 40 gün süren sevkiyatın Orta Koridor üzerinden 12 ila 15 güne kadar düşebileceği ifade edildi.

Ayrıca hattın taşıma kapasitesinin tamamlanması halinde yıllık 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkabileceği öne sürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN “TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN” İFADESİ HATIRLATILDI

Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarına da dikkat çekti.

Haberin Devamı

Erdoğan’ın, “Türkiye istikrar adası ve güvenli bir liman olarak öne çıkıyor” sözlerine yer verilen haberde, Ankara’nın enerji iletim hatları için güvenli alternatif ülke olarak görüldüğü vurgulandı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN GÜÇLÜ DESTEK

Haberde Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye stratejik ortak olarak baktığı ifade edildi.

AB Komiseri Marta Kos’un Türkiye’yi “kritik ortak” olarak tanımladığı, Orta Koridor’un genişletilmesini ise “oyun değiştirici” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

ENERJİDE DE ANAHTAR ÜLKE

Financial Times, Türkiye’nin sadece ticaret değil enerji taşımacılığında da kritik rol üstlendiğini yazdı.

Haberin Devamı

Bakü-Ceyhan petrol boru hattının günde 1,2 milyon varile kadar petrol taşıdığı, Kerkük-Ceyhan hattının yeniden devreye alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Trans-Hazar doğalgaz hattı gibi uzun süredir bekleyen projelerin de yeniden canlanabileceği yorumu yapıldı.

ANKARA İÇİN TARİHİ FIRSAT

Gazete, savaşlar, yaptırımlar ve deniz geçişlerindeki riskler nedeniyle Rusya, İran, Kızıldeniz ve Körfez güzergahlarının zora girdiğini, bu nedenle Türkiye’nin ön plana çıktığını yazdı.

Son değerlendirmede ise Türkiye’nin coğrafi avantajıyla artık sadece bir geçiş ülkesi değil, küresel ticaret akışlarını yönlendiren stratejik merkez haline geldiği vurgulandı.

Haberin Devamı