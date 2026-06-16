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Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri duyuldu!

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#Hürmüz Boğazı #PATLAMA#Ordu
Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri duyuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 03:08

 İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlamaların "boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek" amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.

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ABD ve İran arasında varılan anlaşma kalıcı barış umutlarını artırırken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran’ın Mehr Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Keşm Adası'nın güneyi ve Hürmüz Boğazı sınırlarında yaşanan patlamaların "boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek" amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve yerel kurumların henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı vurgulandı.

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#Hürmüz Boğazı #PATLAMA#Ordu

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