HÜRJET uluslararası pazara açılıyor

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Söz konusu anlaşma kapsamında, HÜRJET'in İspanya'ya satış sürecinin başlatılması ve uçağın ortak altyapı üretiminin İspanya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen bu milli proje, böylece küresel savunma sanayiinde daha geniş bir pazara erişim imkanı elde edecek.

Anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Anlaşmayla birlikte karşılıklı olarak endüstri alanında ne tür iş birliği yapılacağını, HÜRJET'in İspanya için üretilen konfigürasyonunda hangi firmaların ne tür ürünleri olacağını belirliyoruz ve onlarla çalışmaya başlayacağımız sürecin ilk adımını atıyoruz" dedi.

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TUSAŞ, İspanya savunma Bakanlığı ve Airbus arasında varılan anlaşmayla HÜRJET'in yurt dışına satışı için ilk resmi protokol imzalandı.

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"Uzun ve ince bir yolda, emin bir şekilde yürümeye devam ettiklerini, anlaşma ile birlikte çok önemli bir adım attıklarının" altını çizen Demiroğlu, "TUSAŞ ve Türkiye açısından baktığımızda bu seviyede ilk anlaşma. Çünkü konuştuğumuz konu Türkiye'de üretilen bir jet eğitim uçağının bir NATO ülkesine kullanımı için verilmesi ve bazı alt sistemlerinin o ülkede, yine bizimle beraber yerleştirilmesi" değerlendirmesini yaptı.

ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Anlaşmayla birlikte firmaların teknik düzeyde çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydeden Demiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu zamana kadar HÜRJET'te yerleştirmeyi Türkiye'de yaptık ama şimdi İspanya'da yapacağız. Bizim için çok önemli ve potansiyeli çok yüksek bir anlaşma. Çünkü bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı da açılacak. Sadece NATO için değil. Biz inanıyoruz ki, bu platform diğer dünya ülkeleri için de hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında kullanabilecekleri bir platform olacak. Ciddi bir boşluğu da doldurmuş olacak. Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz."

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HÜRJET için "Bizim çok güvendiğimiz, ümitli olduğumuz bir platform" diyen TUSAŞ Genel Müdürü, şunları sözlerine ekledi:

"İleri bir eğitim jeti ve gerçekten ciddi bir boşluğu dolduruyor. Hem Türk Hava Kuvvetleri için hem de NATO için ideal bir eğitim uçağı ve değişik konfigürasyonları olacak. Sadece NATO ülkelerine değil diğer ülkelere de HÜRJET'in gayet güzel ve kullanışlı bir ürün olduğunu, hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde çok ideal bir uçak olduğunu düşünüyoruz."

Motor gücünün Max A/B’ye ulaşmasıyla hava aracında kullanılan HÜRJET'in itki sistemi, yüzde 50 daha fazla itki kuvveti üreterek uçağın, ses hızının 0,6 katına çıkmasını sağladı. Ses hızının üzerine çıkacak HÜRJET'in ilgili hız zarfı açılmaya devam ediyor. İlerleyen süreçte diğer HÜRJET prototipleriyle de ses hızı üstü testler gerçekleştirilecek.

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TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN FIRSAT

HÜRJET için yapılan anlaşmanın çok boyutlu olduğunu, özellikle güven hususunda diğer Türk sanayi ve güvenlik ürünlerine de kapılar açılabileceğini ifade eden Demiroğlu, "Biz bir platform sattığımız zaman bütün ekosistemi satmış oluyoruz. Biz, uçağın yapısal ve altyapı üretimi için yüzlerce firmayla çalışıyoruz. Yelpaze çok ciddi genişliyor. Hep beraber bir ürün satmış oluyoruz. Bir ürünle bir markete girdiğiniz zaman diğer ürünlerin de kapısını açmış oluyorsunuz. Kara, deniz, havada bizim kendi ürünlerimiz, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, belki KAAN için de kapı açmış oluyoruz. Çünkü kullandıkça, hizmeti gördükçe güven başlıyor ve bu da tercihi getiriyor" ifadelerini kullandı.

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Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor. İlk teslimatın 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

'GELİŞMELERDEN MEMNUNUZ'

Diğer yandan TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiye'nin ilk defa milli katılımla yer aldığı, kendilerinin de ilk kez katıldığı Madrid'deki 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nın (FEINDEF) hızlı büyüdüğüne dikkat çekti.

İspanya'nın etkisi altındaki coğrafyalardan da ciddi ziyaretçiler alan FEINDEF'te yeni kontaklar kurma ve önceden görüştükleri firmalarla daha da yakınlaşma fırsatı bulduklarını aktaran Demiroğlu, "Bu yolculuk uzun ve çok çalışmak gerekiyor ama biz gelişmelerden memnunuz ve ümitliyiz. Buradaki temaslarımızın meyvelerini toplarız" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu

TÜRK VE İSPANYOL KOMUTANLAR HÜRJET'LE GÖKYÜZÜNDEYDİ

Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanları 26 Şubat'ta HÜRJET'le ortak uçuş gerçekleştirmişti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu yapmıştı.

TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan’ın maviliklerinde ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.