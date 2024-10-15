Huriye, kızının gözü önünde katledildi

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Aynı zamanda kuzen olan taraflar arasında konuşurken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer T., Huriye Özkan’ı 8 yerinden bıçakla yaraladı. Özkan’ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Şüpheli suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Huriye Özkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Özkan’ın sosyal medya hesabındaki durumunda, ‘Dirin beni, ölün cenneti bulamasın’ yazısının olduğu görüldü.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Sakarya’nın Geyve ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında Ömer Sevigen (56), evde eşi Nuran Sevigen’e (47) yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla kurşun yağdırdı. İhbar üzerine eve giden jandarma ve sağlık ekipleri Sevigen çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nuran Sevigen’in iki bacağında, göğsünde ve kolunda Ömer Sevigen’in ise başında bir kurşun izi tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Sevigen çiftinin cansız bedenleri otopsi için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.