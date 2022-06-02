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Hunter Biden’la ilgili skandallar bitmiyor… Eski karısı kitap yazdı, gerçekleri böyle anlattı!

#Hunter Biden#Joe Biden#Hallie Biden
Hunter Biden’la ilgili skandallar bitmiyor… Eski karısı kitap yazdı, gerçekleri böyle anlattı

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden yıllardır hakkındaki iddialar yüzünden dünya basınının manşetlerinden inmiyor. Bu kez de eski eşinin yazdığı kitap nedeniyle gündeme gelen Hunter Biden’ın çok konuşulan evlilik dışı ilişkisinin detayları ortaya saçıldı…

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ABD Başkanı Joe Biden’ın adı uzun yıllardır bağımlılıkları, kadınlarla kurduğu tuhaf ve sıkıntılı ilişkiler ve hatta yolsuzluklarla anılıyor. Öyle ki adı Rusya – Ukrayna savaşında bile geçen ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin’e şikâyet ettiği Hunter biden bu kez de eski eşinin yazdığı kitapla gündemde.

Hunter Biden’ın eski eşi Kathleen Buhle'nin kaleme aldığı kitap 14 Haziran’da raflarda olacak. Ancak People dergisi kitaptan bazı alıntıları daha piyasaya çıkmadan paylaşınca ortalık şimdiden karştı.

TÜM GERÇEKLER ORTAYA SAÇILDI

Biden'ın eski eşi Kathleen Buhle, anılarını yazdığı kitabında yengesi, Hunter Biden’ın fuhuş merakı ve uyuşturucuyla ilişkisini anlatıyor

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Hunter Biden’la ilgili skandallar bitmiyor… Eski karısı kitap yazdı, gerçekleri böyle anlattı
Hunter Biden’ın eski eşi Kathleen Buhle, evli oldukları günlerde Joe ve Jill Biden'la bir aradaydı

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Hunter Biden, bir evlilik danışmanının birlikte “yas tutarak” vakit geçirmelerini tavsiye etmesi üzerine merhum erkek kardeşinin dul eşiyle skandal bir ilişkiye başlamıştı. Eski karısı yakında çıkacak olan kitabında bu çok konuşulan skandala da değiniyor.

Mayıs 2015'te Beau Biden'ın beyin kanseri yüzünden trajik bir şekilde ölmesinin ardından Hunter Biden’ın adı sayısız skandala karıştı.

“If We Break” adlı kitaptan yapılan alıntılara göre Hunter Biden, Hallie [Biden] ve ailesiyle birlikte Beau Biden Vakfı'nı kurmak için” çalışmaya başlamış. Ancak Hunter zamanının çoğunu Hallie'nin evinde geçirir olmuş.

TERAPİST TAVSİYESİ...

53 yaşındaki Kathleen Buhle o günleri “Terapistimiz bana Hunter'ın orada olması ve Hallie'ye yardım etmesi gerektiğini söyledi," diyerek hatırlıyor.

Hunter Biden’la ilgili skandallar bitmiyor… Eski karısı kitap yazdı, gerçekleri böyle anlattı
Kitap 14 Haziran'da raflara çıkınca büyük fırtınalar koparacağa benziyor

O günlerde aynı zamanda alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi birçok sorunu olan ve bu yüzden kendi yaşadığı evde eşinin gözetiminde olması gereken Hunter Biden için terapist “Hallie ve çocuklarıyla birlikte olmanın Hunter'ın yasını tutmasının önemli bir parçası” demiş ve oraya sürekli gitmesine çanak tutmuş.

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Buhle, ertesi yaz Hunter Biden'ı ‘evden kovdu’ ve bu süreçte Hunter Biden’ın fuhuş yaptığı da ortaya çıktı ve ABD’de büyük fırtınalar koptu.

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Hunter Biden’la ilgili skandallar bitmiyor… Eski karısı kitap yazdı, gerçekleri böyle anlattı
Beau Biden'ın eşi Hallie. Hallie ve Hunter Biden'ın ilişkisi yıllardır gündemden düşmüyor

Kathleen Buhle, Kasım 2016'da bir pazar sabahı, ortanca kızı Finnegan'ı bir sandalyeye kıvrılmış, bir yastığa sarılıp ağlarken bulmuş. Finnegan, o sırada terapistinin ofisindeymiş.

KIZINDAN ÖĞRENMİŞ

Kathleen, bu anları kitabında “Debbie gözlerimin içine baktı ve sakince 'Kathleen, Hunter'ın Hallie ile ilişkisi var' dedi” diyerek anlatıyor.

Bu yaşananları izleyen mart ayında, ABD’li magazin siteleri bu şok edici, aile içi sadakatsizliği ortaya çıkardı.

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Hunter Biden daha sonra The New Yorker dergisine, babası ABD Başkan Joe Biden'ın Hallie Biden ile olan ilişkisini ancak bu magazin siteleri ona yorum yapması için ulaştığında öğrendiğini söyledi.

Hunter Biden’la ilgili skandallar bitmiyor… Eski karısı kitap yazdı, gerçekleri böyle anlattı
Joe Biden ve Hunter Biden'dan olan torunları

O zamanlar Başkan Yardımcısı olan Joe Biden yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Hunter ve Hallie, böyle bir üzüntüden sonra hayatlarını yeniden bir araya getirirken birbirlerini buldukları için hepimiz şanslıyız. Benim ve Jill'in tam desteğine sahipler ve onlar adına mutluyuz.”

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BOŞANDI AMA AFFETTİ

Buhle ve Hunter Biden, Ekim 2015'te ayrıldılar ve daha sonra eski eşi onu "kendi çıkarları (uyuşturucu, alkol, fuhuş, striptiz kulüpleri ve ilişkiye girdiği kadınlara hediyeler dahil) için aşırı harcama yapmakla suçlayarak boşanma davası açtı.

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Dava Nisan 2017'de, Buhle'nin insanlara “onu affettiğini” söylemesi ve boşanmalarının ardından kendisine 3. evre kolon kanseri teşhisi konduğunu, ancak son dört yıldır kansersiz olduğunu açıklamasıyla sonuçlandı.

Hunter Biden’la ilgili skandallar bitmiyor… Eski karısı kitap yazdı, gerçekleri böyle anlattı
Hallie ve Hunter 2017 yılında böyle görüntülenmişti

Buhle ayrıca, Hunter Biden'dan nafaka almadığını da belirtti.

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