Hunter Biden’den Gazze itirafı: ‘Netanyahu 7 Ekim’i biliyordu’

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Tel Aviv’in “başka koşullarda destek görmeyecek bir planı hayata geçirebilmek için saldırının gerçekleşmesine bilerek izin verdiğini” savunan Biden, sözünü ettiği planın ne olduğunu ise açıklamadı. Gazze’de yaşananları ise “soykırım benzeri” olarak nitelendiren Biden, “Gazze’de yaşananlar ve hâlâ devam eden olaylar soykırıma benziyor. Bence bu çok ağır bir kelime ancak Netanyahu’nun niyetini tanımlamak için uygun bir kelime olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan Biden, Trump’ın “tüm dünya için varoluşsal bir tehdit” olduğuna inandığını belirtti.

İSRAİLLİ TEMSİLCİDEN KÜSTAH İDDİA

BM Güvenlik Konseyi’nde şova soyunan İsrail, Suriye’deki meşru varlığımızı hedef alarak küstah bir algı operasyonuna imza attı. İsrail’in BM Temsilcisi Danny Danon, Tel Aviv’in hukuksuz işgalini aklamaya çalışırken, Türkiye’nin sınır güvenliği için yürüttüğü hukuki adımları karalamaya kalkıştı. Türkiye BM Temsilcisi Ahmet Yıldız ise Suriye’deki Türk varlığının meşru iş birliğine dayandığını söyledi.