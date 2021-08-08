MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHulusi Akar: Şartlar oluşursa Kabil havaalanını işletmeye talibiz
GeriDünya Hulusi Akar: Şartlar oluşursa Kabil havaalanını işletmeye talibiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hulusi Akar: Şartlar oluşursa Kabil havaalanını işletmeye talibiz

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Hulusi Akar: Şartlar oluşursa Kabil havaalanını işletmeye talibiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şartların oluşması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nı işletmeye hazır olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Akar, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Afganistan, terörle mücadele ve TSK’nın orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına sağladığı katkılarla ilgili bilgi verdi.

BARIŞA, HUZURA KATKI

Afganistan’ın barışa, huzura ulaşması için Türkiye’nin gayretlerini 20 yıldır sürdürdüğünü vurgulayan Akar, “Son 6 yıldır da tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi