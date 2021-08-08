Hulusi Akar: Şartlar oluşursa Kabil havaalanını işletmeye talibiz

Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Akar, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Afganistan, terörle mücadele ve TSK’nın orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına sağladığı katkılarla ilgili bilgi verdi.

BARIŞA, HUZURA KATKI

Afganistan’ın barışa, huzura ulaşması için Türkiye’nin gayretlerini 20 yıldır sürdürdüğünü vurgulayan Akar, “Son 6 yıldır da tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesini sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için bu havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor” dedi.

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