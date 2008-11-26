Hükümetten bedava haç

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Türkmenistan'da 188 kişi, tüm masrafları devlet tarafından karşılanarak hac için Suudi Arabistan'a gönderildi.

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un kararıyla Türkmenistan Havayolları tarafından, hacı adayları ve Din İşleri Komitesi çalışanları için bir uçak tahsis edildi.



Kutsal topraklara yolculuktan önce hacı adaylarına Aşkabat'taki Ertuğrul Gazi Camisinde hac ibadetiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha sonra sadaka yemeğinde bir araya gelen hacı adayları, özel uçakla kutsal topraklara gitti. Havaalanında hacı adaylarını akrabaları ve devlet yetkilileri uğurladı.



Türkmenistan Din İşleri Komitesinin organizasyonuyla hacca giden Türkmen Müslümanlar 14 Aralıkta ülkelerine dönecek.Türkmenistan'ın Din İşleri Komitesi, binden fazla Türkmen vatandaşının da kendi imkanlarıyla hac farizasını yerine getirdiğini belirtti.



1994 yılından beri her yıl hac döneminde yaklaşık 200 kadar kişi, tüm masrafları karşılanarak kutsal topraklara gidiyor. Hac farizasını devlet desteğiyle yerine getirmek isteyen Türkmenler birkaç yıl öncesinden sıraya giriyor.