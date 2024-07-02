Hükümet haftada 6 gün çalışma sistemine geçti, komşu ayaklandı! Sendikalardan tepki: Barbarca bir uygulama

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Yunanistan halihazırda haftada ortalama 41 saatle Avrupa'nın en uzun beş günlük çalışma saatlerine sahip ülkesi. Hükümet sendikaların 'barbarca' olarak değerlendirdiği yeni uygulama ile çalışma süresini 6 güne çıkarmayı planlıyor. Ancak 6 günlük uygulama tüm Yunan işçiler için geçerli değil.

GÜNLÜK İKİ SAAT FAZLA ÇALIŞMA YA DA 8 SAATLİK EK VARDİYA

Yeni iş kanunlarına göre, altı günlük program yalnızca 7/24 hizmet veren özel işletmelerle sınırlı olacak. Yasa kapsamında belirli endüstrilerde ve üretim sektörlerinde çalışanlar günde iki saat fazla çalışmayı veya sekiz saatlik ek bir vardiyayı üstlenecek, çalışanların günlük ücretlerine yüzde 40 oranında ikramiye eklenecek, çalışma gününün Pazar ya da resmi tatil günlerine denk gelmesinde ise günlük artış yüzde 115'e oluyor.

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Düzenleme kapsamında ayrıca çalışanların günde beş saatlik ikinci bir işe sahip ol­malarına da izin veriliyor. Bu durumda haftalık çalışma süresi 65 saate ka­dar çıkıyor.



Yunan hükümeti bu adımın ödenmemiş fazla mesai sorununu çözdüğünü ve yaygın olan kayıt dışı çalışma sorunuyla mücadele ettiğini savunuyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis konuya ilişkin açıklamasında yasanın işçi dostu ve büyüme odaklı olduğunu öne sürdü. Ancak sendikalar başbakanla aynı fikirde değil.

PESEK'in başkanı Grigoris Kalomoiris uygulamayı 'barbarca' diye tanımladı ve "Bu uygulama iş gücü açığını çözmeyecek. Bunun işsiz gençler için büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. Memur sendikası Adedy’nin icra kurulu üyesi Akis Sotiropoulos ise The Guardian'a yaptığı açıklamada “Bu hiçbir şekilde mantıklı değil. Neredeyse tüm diğer medeni ülkeler haftada dört gün çalışmayı yürürlüğe koyarken, Yunanistan tam tersini yapıyor” dedi.



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Eleştirmenler de yasanın işçi haklarına zararlı olduğunu vurgulayarak, kâr odaklı işletmelerin artık çalışanlarından her hafta altı gün mesai yapmalarını talep edebileceğini ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaklarını iddia ettiler.

Bazı yorumcular söz konusu uygulamanın işverenlere ek personel almamak için bir bahane üreteceğini ve giderek daha fazla gencin işsiz kalacağını iddia ediyor.

MİÇOTAKİS: DEMOKRAFİK DEĞİŞİM SAATLİ BİR BOMBA

2009'daki borç krizi Yunanistan ekonomisini acımasız bir durgunluğa sürükledi. Her ne kadar ekonomik kriz son süreçte etkisini azaltsa da yaşanan süreç yaklaşık yarım milyon kalifiye Yunan işçinin daha uzak yerlerde iş aramasına neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis söz konusu demografik değişimin ‘saatli bir bomba’ olduğunu öne sürüyor.

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Eurostat'ın 2023 yılı verileri, Yunanistan'da ortalama çalışma saatinin haftada 39,8 saat olduğunu ortaya koyuyor. Bu rakam Avrupa ortalamasına göre zirve. Yunanistan'ı çalışma saatleri konusunda Polonya ve Güney Kıbrıs takip ediyor.Hollanda 32.4 saat ile haftalık çalışma saatinin en düşük olduğu ülke.



Tasarıya karşı ülke genelinde protestolar düzenlenmesi ve greve gidilmesine rağmen hükümet geri adım atmadı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan yeni düzenlemeye Yunan halkının tepkisi giderek büyüyor.