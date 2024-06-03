Hüküm giyen ilk eski başkan olmuştu… Trump’ın ‘başını yakan’ kadın konuştu: Karısı artık onu boşamalı!

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ABD eski başkanı Donald Trump seçimler döneminde hakkında yayınlanacak haberler ve seçim kampanyaları sürecinde yaşanacak olumsuzluklar ve oy kayıplarını engellemek için çeşitli kişi ve kurumlara sus payı ödemeleri yaptığı için yargılandı.

DAVA BİTTİ, TRUMP TARİHE GEÇTİ!

Geçen Perşembe 34 ayrı suçlamayla yargılandığı davada jüri tarafından tüm suçlamalardan suçlu bulunan Trump hüküm giyen ilk eski ABD başkanı olarak da tarihe geçti.

Eski ABD başkanı Donald Trump seçim döneminde sus payı verdiği için yargılandığı davada suçlu bulunarak hüküm giyen ilk eski başkan oldu

Kasımda yapılacak ABD seçimleri için bir kez daha başkan adayı olan Donald Trump’ın adaylık süreci yasal olarak bu sonuçtan etkilenmeyecek. Zira ABD yasalarına göre hüküm giymiş kişiler de başkanlık yarışına katılabiliyor.

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Yine de Donald Trump’ın kampanya sürecinin bu karardan etkilenmesi ya da oy oranlarında düşüş yaşaması da olasılıklar arasında. Donald Trump'ı mahkum ettiren, hakkındaki delilleri mahkemeye sunan ve davanın seyrini değiştiren isim ise adı gündemden hiç düşmeyen yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels oldu

MUHTEMELEN HAPSE GİRMEYECEK

Trump'ın 11 Temmuz'da hüküm giymesi bekleniyor ve mahkumiyet kararlarına karşı temyize gitmeyi planlıyor. Eski başkan hapis cezası da alabilir ancak büyük ihtimalle mahkeme sadece yüklü bir para cezasıyla yetinecek.

Hafta sonu Fox News'e verdiği röportajda Trump, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde başarılı olmasının “intikamı” olacağına dair söz verdi.

Mahkeme süreci ve aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili konuşan Donald Trump bunun eşi, eski First Lady Melania Trump üzerinde çok kötü bir etki bıraktığını ve karısının çok zor zamanlar geçirdiğini itiraf etti. Donald Trump'ın Melania Trump'la evli olmasına rağmen ilişki yaşadığı Stormy Daniles bunu açıklamış ve Trumpda bu evlilik dışı ilişkiyle ilgili detaylar öğrenilmesin diye Daniles'a para ödemişti

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DAVADA ORTAYA SAÇILANLAR FIRST LADY’Yİ ÇOK ÜZMÜŞ: KARIM KÖTÜ ETKİLENDİ

Duruşma, Donald Trump ile eski yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels arasında geçtiği iddia edilen görüşmenin korkunç ayrıntılarını içeriyordu.

Bu ayrıntılar arasında Trump'ın Daniels'ı otel süitinde ipek pijamalarla karşılaması ve Daniels'ın Trump'ın cinsel ilişki esnasında korunmadığını iddia etmesi de yer alıyordu.

Stormy Daniels’ın gündeme bomba gibi düşen ifadeleri arasında Donald ve Melania Trump’ın ayrı yataklarda uyudukları da vardı.

Donald ve Melania Trump'ın evliliği, Trump siyaset atıldıktan sonra hep çok konuşulmuştu... İkilinin arasının aslında iyi olmadığı ve Donald Trump'ı sevmediği söylenen Melania'nın bu evliliği bitirmek istediği konuşuluyordu

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HEDEFTEKİ KADIN İLK KEZ KONUŞTU

Trump eşi Melania için “O iyi, ama bence bu onun için çok zor. Yaşananlar birçok yönden ailem için benden daha zor” diye ekledi.

Trump cephesinde bunlar yaşanırken eski başkanın “başını yakan” kadın olarak son ayların en çok konuşulan ismi olan Stormy Daniels da dava sonuçlandığından beri sürdürdüğü sessizliğini ilk kez bozdu. Stormy Daniels dava sonrası sessziliğini bozdu ve Melania Trump'a boşanma çağırısı yaparken bir yandan da Trump'ın hapse atılması gerektiğini söyledi

“YA HAPSE ATIN YA DA KADIN SIĞINMA EVİNDE KUM TORBASI OLSUN”

Dün The Mirror'da yayınlanan röportajında Donald Trump’ın mutlaka hapse girmesi gerektiğini söyleyen Daniels eğer hapse girmezse de eski başkanın “bir kadın sığınma evinde gönüllü kum torbası” yapılması gerektiğini söyledi.

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Bununla da yetinmeyen Stormy Daniels eski First Lady Melania Trump’ın Donald Trump’ı terk etmesi gerektiğini ve artık boşanmak için hemen hamle yapması gerektiğini söyledi.

ESKİ FIRST LADY’YE ÇAĞRI YAPTI: KOCANI BOŞA!

“Anlaşmaları nasıldır bilmiyorum ama Melania'nın onu terk etmesi gerekiyor. Benimle ya da başka kadınlarla yaptıkları yüzünden değil, hüküm giymiş bir suçlu olduğu için” diyen Stormy Daniels 2006 yılında Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti.

Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels, röportajda Trump hakkındaki sözlerini sakınmazken “Tacizci olduğu kanıtlandı, cinsel saldırı ve vergi dolandırıcılığından sorumlu bulundu ve artık bir suçlu” dedi.

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“O HAYATTA EN ÇOK KARISINDAN KORKAR”

Trump, giderek büyüyen yasal sorunları karşısında meydan okur gibi görünse de, kurmayları onun sık sık Melania'nın tepkilerinden korktuğunu söylüyor.

Kasım 2022'de Trump'ın eski yardımcısı Kellyanne Conway, Kongre Binası'ndaki isyanı soruşturan Temsilciler Meclisi paneline verdiği ifadede Trump'ın sadece Melania'dan korktuğunu söyledi.

Conway, “Birçoğumuzu dinliyor ama korkusunu tek bir kişiye, Melania Trump'a saklıyor” dedi.