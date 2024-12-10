HTŞ terör listesinden çıkarılacak mı! ABD, Colani’ye göz kırpıyor

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ABD, Suriye’de Beşar Esad rejiminin düşürülmesinde kilit rol oynayan gruplardan olan Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani’yi yakın takibe alırken; ABD Başkanı Joe Biden, Colani’nin doğru şeyler söylediğini, ancak icraatlarına bakacaklarını belirtti.

‘EYLEMLERİNE BAKACAĞIZ’

Pazar günü Beyaz Saray’dan dünyaya seslenen ABD Başkanı Biden, HTŞ Lideri Colani’ye doğrudan mesaj verdi. Colani’nin “terör geçmişi” olduğunu hatırlatan 82 yaşındaki başkan, “geçtiğimiz günlerde bu grupların liderlerinden gelen açıklamaları not ettik; şu anda doğru şeyleri söylüyorlar ama daha büyük bir sorumluluk aldıklarında yalnızca sözlerini değil, eylemlerini de değerlendireceğiz” dedi. Colani geçen hafta CNN International kanalına verdiği röportajda Suriye’de kurumlar inşa etmekten, Suriye’nin geleceğini tasarlamaktan ve tüm azınlıkları korumaktan bahsetmişti.

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HTŞ, ABD’nin terör örgütü listesinde yer alıyor. Colani’nin başında ise 10 milyon dolarlık ödül bulunmakta. ABD ile HTŞ arasında iletişim olup olmadığı konusunda pazar günü Washington’da gazetecileri bilgilendiren üst düzey ABD’li yetkili, “HTŞ ile temas var mı? Suriyeli grupların hepsiyle temas olduğunu söylebilirim çünkü Suriyelilere geçiş sürecinde destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi. Washington Post ise HTŞ’nin terör örgütü listesinden çıkarılabileceğini belirtti.

ABD MASADA YER İSTİYOR

Esad’ın çöküşünü Rusya’nın Ukrayna’daki başarısızlığına ve İran’ın İsrail karşısında mağlubiyetine bağlayan Biden, ABD’nin Suriye’deki geçiş sürecinde sahada ve masada olacağını vurguladı. Önümüzdeki günlerde bölge liderleriyle konuşacağını ve Amerikalı yetkililerin bölgeye gideceğini duyuran ABD Başkanı, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Amerikan askerlerinin de bölgedeki DEAŞ tehdidinden ötürü sahada kalmaya devam edeceğini söyledi.

BİLGİ NOTU

HTŞ hem ABD, hem de BM’nin terör listesinde bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi’nin kararıyla listede olan HTŞ’nin ve liderlerinin listesinden çıkması için Rusya ve Çin’in de onayı gerekir.