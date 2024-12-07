HTŞ lideri Colani: Hedef rejimi yıkmak

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Amerikan CNN’e konuşan Colani, HTŞ’nin rejime son vermekten başka bir amacı olmadığı mesajını verdi.

GERÇEK ADINI KULLANDI

2013’te Katar merkezli televizyon kanalı El Cezire’ye yüzü kapalı şekilde verdiği röportajda sert bir söylem kullanan Colani, CNN’e “yıllar içerisinde geçirdiği değişimden” bahsetti. Genç yaşta Irak’ta ABD’ye karşı savaşan El Kaide güçlerine katılan lider, “Yirmili yaşlarındaki bir kişi, otuzlu veya kırklı yaşlarındaki birinden ve kesinlikle ellili yaşlarındaki birinden farklı bir kişiliğe sahip olacaktır” diye konuştu. Colani, röportajda gerçek adı olan Ahmed El Şara’yı da kamuoyu önünde ilk kez kullandı. HTŞ’nin BM, ABD ve çoğu Batılı ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasının “esas olarak politik ve yanlış” olduğunu belirten Colani, cihatçı gruplardan ayrıldıklarını; onlar tarafından kullanılan acımasız taktiklere karşı olduğunu ve bu nedenle onlarla bağlarını kopardığını iddia etti.