Hristofyas Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, sözde “Rum münhasır ekonomik bölgesi” içerisinde Rum yönetimi hesabına petrol araştırması yapan yabancı bandıralı bir geminin 13 Kasımda Türk savaş gemisi tarafından engellendiği iddiasıyla, Türkiye'yi, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a şikayet etti.

Hristofyas'ın, BM'deki Rum Daimi Temsilcisi Minas Hacimihail tarafından 14 Kasımda iletilen şikayet mektubunun içeriği Rum basınında yayımlandı.



Hristofyas, mektubunda, sözde “münhasır ekonomik bölge” içerisinde Rum yönetimi hesabına petrol araştırması yapan yabancı bandıralı bir geminin Türk savaş gemisi tarafından engellendiğini savunarak, Türkiye'nin benzer hareketlerinin, BM üyesi olarak, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere devletlerin “egemenlik haklarına saygı gösterme yükümlülüğünü ihlal etmesi” anlamına geldiğini öne sürdü.



Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği ile Kıbrıs çözüm müzakerelerine atıf yapan Hristofyas, mektubunda, “Türkiye bir kez daha, uluslararası camianın çözüm çağrılarını görmezden gelmeyi tercih etti. Aksine, saldırgan davranış sergileyerek bu tür çabaların değerini azaltmak amacıyla eline geçen her türlü imkanı kullanıyor” iddiasında bulundu.



Hristofyas, mektubunda, yakın geçmişte sözde “Rum yönetimi karasuları içerisinde” “gerçek mermiler kullanılarak” yapılan Türk askeri tatbikatını da şikayet etti ve şunları öne sürdü:



“Kışkırtıcı Türk politikası, 13 Kasımda 'Kıbrıs cumhuriyetinin münhasır ekonomik bölgesi' içerisindeki yabancı bandıralı gemiye doğrudan tehditlerle yoğunlaştı. Bu, bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Türkiye, bu tür BM Anayasası'na ve Uluslararası Deniz Hukuku'na saygısız davranışlarda bulunuyorken, 1 Ocak 2009 itibarıyla Güvenlik Konseyi'ndeki iki yıllık görevine başlayacak. Türkiye'nin, egemen ve BM üyesi sorumlu bir ülke olan 'Kıbrıs cumhuriyeti'ne karşı bu yaklaşımı, Türkiye'nin tek başına Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ve istikrarsızlığın kaynağı olduğunu doğruluyor.”

