Hristofyas: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz

Rus haber
ajansı RİA Novosti, temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen Hristofyas'ın Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yaptığı konuşmada, demokratik bir Türkiye'den yana oldukları için Ankara'nın AB üyeliğini desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söylediğini duyurdu.
Hristofyas, Türkiye'nin AB üyeliğinin uzun süreden beri gündemde olduğunu ifade ederek, “Ankara üyeliği çok istemesine rağmen Brüksel bu konuda acele karar verme niyetinde değil” diye konuştu.
Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü konuşmanın ardından Hristofyas'a fahri doktora unvanı verdi.