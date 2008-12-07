Hristofyas: Adada iki devlet kabul edilemez

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, "taksimi ve adada iki devlet bulunduğu mantığını kabul etmediklerini" söyledi.

Rum radyosunun haberine göre, 15 Temmuz 1974'te Makarios'a yönelik darbe sırasında ölen Tasos Markos anısına Paralimni'de dikilen heykelin açılışında konuşan Hristofyas, "Taksimle uyuşmayız, adada iki devlet bulunduğu mantığını da kabul etmeyiz" dedi.



"Kimsenin bu tür uzlaşılara ahlaki hakkı olmadığını" ifade eden Hristofyas, "Daha çok da gelecek nesillere karşı böyle bir hakkımız yoktur. Binlerce 'işgal' askerinin sürekli varlığı ve binlerce 'yerleşik' olgusuyla vatanımızın varlığını ve çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alamayız" diye konuştu.



Hristofyas, eylülde doğrudan müzakerelerle "adayı yeniden birleştirme siyasi iradesini ve niyetini ortaya koyduklarını" ifade ederek, "Kabul edilemez çözümlerle uyuşmayı reddettik diye 'Kıbrıs cumhuriyeti'ni sıkıştırıldığı köşeden çıkardık" dedi.