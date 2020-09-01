Hotel Rwanda filminin esin kaynağı olan Hutu gözaltına alındı

Ruanda'da "Hotel Rwanda" filminin esin kaynağı olan Hutu Paul Rusesabagina, 'terörist faaliyetler' yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Paul Rusesabagina, Ruanda soykırımının gerçekleştiği 1994 yılında otelinde saklanan yüzlerce Tutsi'yi kurtarma çabalarının Hotel Rwanda filmiyle aktarılması sonrasında dünya çapında tanınan bir isim olmuştu.

66 yaşında olan Rusesabagina, bu çabaları sayesinde çok sayıda insan hakları ödülü kazandı.

Rusesabagina daha sonra silahlı kolu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan muhalif bir siyasi parti kurmuştu.

Soykırım sırasında 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu öldürüldü.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de bir basin toplantısı sırasında polisler tarafından götürülen Rusesabagina hakkında uluslararası yakalama kararı vardı.

Yetkililer sürgünde yaşayan Rusesabagina'ya yöneltilen suçların ne olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Daha önce de Ruanda hükümeti Paul Rusesabagina'yı, aşırılık yanlısı isyancı grup FDLR'ın iki eski komutanı ve muhalif bir liderle bağlantılı silahlı gruba mali yardım sağlamakla suçlamıştı.

2010 yılında Belçika'da yaşayan Paul Rusesabagina BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaları "asılsız" olarak nitelemiş ve "bunun, kendisine yöneltilen karalama kampanyasının bir parçası olduğunu" savunmuştu.

2000 yılında göreve gelen ve soykırımın sona ermesini sağlayan Devlet Başkanı Paul Kagame ise muhalefete izin vermemekle suçlanıyor.

Kimi muhalif liderler hapisteyken diğerleri sürgüne gitti; Kagame ise etnik nefretin geri gelmesine engel olmaya çalıştığını açıklıyor.

2004 yılında çekilen Hotel Rwanda filmi, Don Cheadle'ın hayat verdiği Rusesabagina'nın 1.200 kişinin güvenli bir şekilde kaçması için askeri yetkilileri nasıl ikna ettiğini anlatıyordu.