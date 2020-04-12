Hostesler hemşire olacak

Avrupa genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen bu tür yöntemlere başvurmayan, ancak son günlerde vaka ve can kaybının artmaya başladığı İsveç’te, havayolları ve otel çalışanları sağlık sektöründe görevlendirilmek üzere eğitimden geçiriliyor. 3 günlük hızlandırılmış kursta katılımcılara bulaşıcı hastalık, hijyen ve hasta bakımı konusunda eğitim veriliyor. Söz konusu projenin isteğe bağlı olduğu belirtilirken ilk aşamada 30 SAS kabin görevlisine eğitim verildiği ve önümüzdeki haftalarda 300 kadar kişinin daha kursa katılacağı açıklandı.

10 BİN PERSONELİ YERDE

İşleri gereği ilk yardım ve sağlık konusunda bilgileri olan bu personelin sağlık sistemine dahil edilmesine profesyonel sağlık uzmanları da olumlu yaklaşıyor. Uçakların yere inmesi nedeniyle yaklaşık 10 bin SAS İskandinavya Havayolları personeli açığa alınmış durumda.

Başbakan Stefan Lofven “İsveç’in gerekeni yapmadığı açık” dedi. Restoranların ve müşterilerinin, sosyal mesafe kuralına uymaları ve hijyene özen göstermeleri gerektiğini söyleyen Lofven “Bu şartları yerine getirmeyen işletmeler kapanacak” dedi.