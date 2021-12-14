Hortumun rotası rekor kırdı! ABD’de 400 km’lik yıkım şeridi

Haberin Devamı

ABD’de cuma gecesi başlayıp cumartesi devam eden şiddetli hava olayları son yılların en büyük yıkımına neden oldu. Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde toplam 37 hortum rapor edilirken, bunlardan en büyüğü 400 kilometrenin biraz üzerinde rekor uzunlukta mesafe kat etti. Bundan önce en uzun mesafeyi aşan hortum 350 km ile 1925 yılında kaydedilmişti.

40 YAŞINA ENKAZ ALTINDA GİRDİ

Kentucky’nin 10 bin nüfuslu yerleşim yeri Mayfield en kötü etkilenen yer. Çok katlı binalar kibrit çöpü gibi dağılırken, ağaçlar devrildi, park halindeki otomobiller onlarca metre öteye savruldu. Bölge sakinleri sıfırın altına düşen dondurucu havada çatısı uçan evlerinde bekliyor. Kasabadaki mum fabrikasında çalışan Kyanna Parsons-Perez, rüzgâr vurduğunda klima ünitesinin altında sıkışıp kalmış. Enkaz altında üç saat geçirdikten sonra kurtarılan Parsons-Perez, “Onlara saatin kaç olduğunu sordum, gece yarısını geçtiğini söylediler. ‘O zaman doğum günümü kutlayın’ dedim” sözleriyle kurtarma ekibi ile diyaloğunu anlattı. Parsons-Perez 40’ıncı yaşına enkaz altında girdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞ ŞÜPHELİ

Haberin Devamı

Hortum sırasında bina enkazlarının 9 bin metre yükseğe kadar taşındığı tahmin ediliyor. Kentucky Valisi Andy Beshear hortumun ardında bıraktığı manzara için, “Yıkım gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor” ifadelerini kullandı ve arama köpeklerinin enkaz altında hâlâ cansız bedenler bulduğunu kaydetti.Yarın bölgeye gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden, eyalet valisinin talebi üzerine Kentucky’i felaket bölgesi ilan etti ve federal fonlardan kaynak aktarılmasının önünü açtı. Bunun “ABD tarihindeki en kötü hortum felaketlerinden biri” olduğunu söyleyen Biden, iklim değişikliğine dikkat çekti.