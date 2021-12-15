Hortum felaketinde inanılmaz detay ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım!

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ABD’nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım sadece karadan değil havadan da görüntülendi ve hortumla birlikte meydana gelen fırtınanın neredeyse bölgeyi haritadan silecek çapta bir zarar verdiği ortaya çıktı. Sadece Kentucky'yi değil birçok eyaleti vuran afette ölü sayısının 74'e yükseldiği açıklandı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği basın toplantısında hortuma ilişkin son bilgileri paylaştı. Beshear, “Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu Kentucky’de gördüğümüz en güçlü hortumdu. Eğer iyi bir haber varsa o da ölü sayısının pazartesi gününden beri artmadığıdır. Şu anda 74 can kaybımız var ve bunlardan 12’si çocuk” dedi.

Öte yandan 100’den fazla kişinin hala kayıp olduğunu belirten Beshear, yerel ve federal düzeyde arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini yineledi.

Illinois eyaletinde yaşanan hortumda Amazon şirketinin deposunda çalışan altı işçinin hayatını kaybetmesinin ardından şirkete, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamadığı yönünde eleştiriler yöneltiliyor. Ölenlerden birinin yakını sosyal medyada "Verimlilik yerine hayatımıza önem verselerdi böyle bir olay yaşanmayacaktı" diye yazdı.

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Amazon ise ekiplerinin hortuma karşı "hızlı çalıştığını" savundu. Cuma günü bölgeyi etkisi altına alan hortumda Edwardsville kentindeki deponun çatışı çökmüş ve işçiler hayatını kaybetmiş, bir kısmı da yaralanmıştı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Sözcüsü Kelly Nantel, şirketin ölümlerden "derin üzüntü" duyduğunu söylemiş ancak çalışanların kasırga uyarısı yapıldığında depoyu terk etmelerine izin verilmemesi büyük tartışmalara yol açmıştı.

Öte yandan bugün dünya basınına yansıyan bir diğer habere göre Kentucky'nin Mayfield kasabasındaki bir mum fabrikasında da onlarca kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor. Hortumun yıktığı mum fabrikasında ise endişeli bekleyiş devam ediyor. Fabrikadaki 110 kişinin 90'ına ulaşılırken 8 işçinin öldüğü, 8 işçinin de hala kayıp olduğu açıklandı.

Mum fabrikasındaki işçilerin kurtarıldıktan sonra ABD basınına yaptıkları açıklamalar ise büyük tepkiye neden oldu. Felakete yol çan hortumun bulundukları bölgeye ulaştığını öğrenen işçiler fabrikadan ayrılıp evlerine ya da başka güvenli bölgelere gitmek istediklerini üstlerine bildirince "Görev yerlerinizden ayrılırsanız kovulursunuz" cevabını aldıklarını açıkladı.

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NBC kanalına konuşan işçiler hortum haberini aldıklarında tuvaletlere ve koridorlara saklanarak güvenliklerini sağlamaya çalıştıklarını ancak vardiya şeflerinin yerlerine dönmelerini istediğini söylediler. Elijah Johnson adındaki 20 yaşındaki işçi müdürüne çıkmak istediklerini söylediğinde kovulacaklarının bildirildiğini ve "Bu havaya rağmen beni yine de kovacak mısınız?" diye sorduğunda da "Evet" cevabını aldığını açıkladı. Johnson bu soruyu sorduklarında müdürlerin fabrikadaki işçilerden dışarı çıkan olup olmadığının kontrol edildiğini de sözlerine ekledi.

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Hortum ve fırtınanın etkisiyle adeta dümdüz olan fabrikanın havadan ve yerden çekilen fotoğrafları Kentucky'de yaşanan dehşetin sembolü haline gelirken böyle bir durumda fabrikanın kapatılmayıp üretime devam edilmesi günlerdir ülkenin bir numaralı gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.