Hortum felaketinde inanılmaz detay ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
50 ilde harekete geçildi Otomobil stokçularına dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularına dev operasyon#Otomobil Fiyatları
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
17 yaşındaki Gamzenin ölümünde kan donduran ifadeler: Kızı attık dediler17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde kan donduran ifadeler: 'Kızı attık' dediler#ANKARA
Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...#RUSYA
Karar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı Altının kaderi belli olacakKarar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı! Altının kaderi belli olacak#Altın
Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması Kapı deliğinden baktığımda...Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması! 'Kapı deliğinden baktığımda...'#İzmir
Doluluk oranı yüzde 90ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacakDoluluk oranı yüzde 90'ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacak!#Çeşme
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Çağatay Ulusoyun son hali sosyal medyayı salladıÇağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!#Çağatay Ulusoy
Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asyanın Kraliçesi Tam 309 kilo, fiyatı...Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asya'nın Kraliçesi! Tam 309 kilo, fiyatı...#Sri Lanka
Samuel Etodan flaş hamle İlk iş gününe 07:30da başladı, geç kalan herkesi kovduSamuel Eto'dan flaş hamle! İlk iş gününe 07:30'da başladı, geç kalan herkesi kovdu#Samuel Eto'o
Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordumBu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum#Billie Eilish
HABERLERDünya Haberleri

Hortum felaketinde inanılmaz detay ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım!

#ABD#Hortum Felaketi#Kentucky
Hortum felaketinde inanılmaz detay ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım

Başta Kentucky olmak üzere çok sayıda ABD eyaletini vuran ve can kayıplarıyla birlikte büyük maddi hasara da neden olan hortum ve kasırgayla ilgili ortaya çıkan her yeni detay felaketin ardındaki büyük dramı da gözler önüne seriyor. Amazon şirketine çalışanlarına yıkılan depoyu terk etmemeleri konusunda verilen talimatın yarattığı tepkiden sonra bu kez de Kentucky'deki mum fabrikasında verilen emir tüm dünyayı dehşete düşürdü.

Haberin Devamı

ABD’nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun neden olduğu yıkım sadece karadan değil havadan da görüntülendi ve hortumla birlikte meydana gelen fırtınanın neredeyse bölgeyi haritadan silecek çapta bir zarar verdiği ortaya çıktı. Sadece Kentucky'yi değil birçok eyaleti vuran afette ölü sayısının 74'e yükseldiği açıklandı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği basın toplantısında hortuma ilişkin son bilgileri paylaştı. Beshear, “Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu Kentucky’de gördüğümüz en güçlü hortumdu. Eğer iyi bir haber varsa o da ölü sayısının pazartesi gününden beri artmadığıdır. Şu anda 74 can kaybımız var ve bunlardan 12’si çocuk” dedi.

Öte yandan 100’den fazla kişinin hala kayıp olduğunu belirten Beshear, yerel ve federal düzeyde arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini yineledi.

Gözden Kaçmasın

ABDdeki hortum felaketinin en küçük kurbanıABD'deki hortum felaketinin en küçük kurbanı! Haberi Görüntüle

Illinois eyaletinde yaşanan hortumda Amazon şirketinin deposunda çalışan altı işçinin hayatını kaybetmesinin ardından şirkete, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamadığı yönünde eleştiriler yöneltiliyor. Ölenlerden birinin yakını sosyal medyada "Verimlilik yerine hayatımıza önem verselerdi böyle bir olay yaşanmayacaktı" diye yazdı.

Haberin Devamı

Hortum felaketinde inanılmaz detay ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım

Amazon ise ekiplerinin hortuma karşı "hızlı çalıştığını" savundu. Cuma günü bölgeyi etkisi altına alan hortumda Edwardsville kentindeki deponun çatışı çökmüş ve işçiler hayatını kaybetmiş, bir kısmı da yaralanmıştı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Sözcüsü Kelly Nantel, şirketin ölümlerden "derin üzüntü" duyduğunu söylemiş ancak çalışanların kasırga uyarısı yapıldığında depoyu terk etmelerine izin verilmemesi büyük tartışmalara yol açmıştı.

Öte yandan bugün dünya basınına yansıyan bir diğer habere göre Kentucky'nin Mayfield kasabasındaki bir mum fabrikasında da onlarca kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor. Hortumun yıktığı mum fabrikasında ise endişeli bekleyiş devam ediyor. Fabrikadaki 110 kişinin 90'ına ulaşılırken 8 işçinin öldüğü, 8 işçinin de hala kayıp olduğu açıklandı.

Gözden Kaçmasın

ABD’deki hortum felaketinde 64 kişinin öldüğü doğrulandı 105 kişiden ise haber alınamıyorABD’deki hortum felaketinde 64 kişinin öldüğü doğrulandı! 105 kişiden ise haber alınamıyorHaberi Görüntüle

Hortum felaketinde inanılmaz detay ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım

Mum fabrikasındaki işçilerin kurtarıldıktan sonra ABD basınına yaptıkları açıklamalar ise büyük tepkiye neden oldu. Felakete yol çan hortumun bulundukları bölgeye ulaştığını öğrenen işçiler fabrikadan ayrılıp evlerine ya da başka güvenli bölgelere gitmek istediklerini üstlerine bildirince "Görev yerlerinizden ayrılırsanız kovulursunuz" cevabını aldıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

NBC kanalına konuşan işçiler hortum haberini aldıklarında tuvaletlere ve koridorlara saklanarak güvenliklerini sağlamaya çalıştıklarını ancak vardiya şeflerinin yerlerine dönmelerini istediğini söylediler. Elijah Johnson adındaki 20 yaşındaki işçi müdürüne çıkmak istediklerini söylediğinde kovulacaklarının bildirildiğini ve "Bu havaya rağmen beni yine de kovacak mısınız?" diye sorduğunda da "Evet" cevabını aldığını açıkladı. Johnson bu soruyu sorduklarında müdürlerin fabrikadaki işçilerden dışarı çıkan olup olmadığının kontrol edildiğini de sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Hortum felaketinde inanılmaz detay ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım

Hortum ve fırtınanın etkisiyle adeta dümdüz olan fabrikanın havadan ve yerden çekilen fotoğrafları Kentucky'de yaşanan dehşetin sembolü haline gelirken böyle bir durumda fabrikanın kapatılmayıp üretime devam edilmesi günlerdir ülkenin bir numaralı gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Amazon işçisi kasırgada ölmüştü... Acı gerçek böyle ortaya çıktıAmazon işçisi kasırgada ölmüştü... Acı gerçek böyle ortaya çıktı!Haberi Görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Hortum Felaketi#Kentucky

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz