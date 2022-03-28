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Horoz dövüşü kan gölüne döndü: 19 ölü

#Meksika#Silahlı Saldırı #Horoz Dövüşü
Horoz dövüşü kan gölüne döndü: 19 ölü

Meksika’nın Michoacan eyaletinde silahlı grubun yasadışı horoz dövüşü yapılan bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda, en az 19 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika’nın batısında yer alan Michoacan eyaletinde dün silahlı bir grubun yasadışı horoz dövüşü yapılan yere ateş açması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Adli tıp uzmanları, hayatını kaybeden 19 kişiden 16’sının erkek, 3’ünün de kadın olduğunu ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığı esnada rastgele ateş açtıklarını da söyledi. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, saldırganları yakalamak için askerler görevlendirildi.

Geçtiğimiz aylarda Meksika’nın çeşitli bölgelerindeki silahlı gruplar, rakiplerini hedef alarak cenazelere, barlara ve kulüplere saldırı düzenlemişti.

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#Meksika#Silahlı Saldırı #Horoz Dövüşü

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