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Hong Kong'dan inanılmaz görüntüler! Gemi ikiye bölündü: Onlarca kişi kayıp

#Hong Kong#Gemi#Fırtına

Hong Kong’u etkisi altına alan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı. Kayıp onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Hong Kong’ta etkili olan Chaba Fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. İçinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Hong Kongdan inanılmaz görüntüler Gemi ikiye bölündü: Onlarca kişi kayıp

Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

MÜRETTEBAT KENDİ İMKANLARI İLE KAÇTI

Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkânlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.
Hong Kongdan inanılmaz görüntüler Gemi ikiye bölündü: Onlarca kişi kayıp

Helikopterle havadan kurtarılan bir kişi/AFP

KARAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Hong Kong'ta Chaba Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi ve birçok iş yeri kepenk indirdi. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin’in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor.
Hong Kongdan inanılmaz görüntüler Gemi ikiye bölündü: Onlarca kişi kayıp

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