Hong Kong'daki yangında ölenlerin sayısı 146'ya yükseldi

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya ulaşırken daha önce yardım çağrısı alınan 100 kadar kişiye ise halen ulaşılamıyor.

Polis Başmüfettişi Tsang, hayatını kaybeden 92 kişinin kimliğinin teşhis edildiğini, 54 cesedin ise teşhis edilmeyi beklediğini belirterek, can kaybının artacağını düşündüklerini kaydetti.

Önceki gün yapılan açıklamada, aralarında 11 itfaiyecinin olduğu 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Yaralı sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

1500 KİŞİ EVSİZ KALDI

Maliye Bakan Yardımcısı Michael Wong, 2 bine yakın hanenin bulunduğu sitedeki yangında yaklaşık 1500 kişinin evsiz kaldığını bildirdi.

Wong, bu durumdaki yaklaşık 1000 kişinin Hong Kong İskan Derneğinin (HKHS) işlettiği geçici konutlara, geri kalanın ise otellere yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Alice Mak da hükümetin yangın mağdurlarına evleri yeniden yapılana kadar ücretsiz barınma sağlayacağını belirtti.

31 katlı 8 apartmandan oluşan sitedeki yangının 1900'dan fazla haneyi etkilediği tahmin ediliyor.

HONG KONG'DAKİ YANGIN

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.