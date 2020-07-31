Hong Kong'da seçimler Covid-19 nedeniyle 1 yıl ertelendi

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem gereken en zor karar." ifadesini kullandı.

Hükümetin, artan Covid-19 vakaları nedeniyle Yasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Lam, seçimleri ertelemek için acil durum yönetmeliğine başvurulacağını aktararak, hükümetin seçimlerin 5 Eylül 2021'de yapılması yönünde kararı verme konusunda Çin hükümetinin desteğine sahip olduğunu vurguladı.

Seçimleri erteleme kararının tamamen kamu güvenliği gerekçelerine dayanarak alındığını belirten Lam, kararın ardında hiçbir siyasi etkenin bulunmadığını kaydetti.

MUHALEFET, SEÇİMLERİN ERTELENMESİNE KARŞI

Muhalefetteki 22 milletvekilinden oluşan bir grup ise Lam'in duyurusu öncesinde hükümeti, salgını, seçimi geciktirmek için bahane olarak kullanmakla suçlayan bir açıklama yaptı.

Kamuoyunun yüzde 60'ını temsil eden görevdeki demokrasi yanlısı milletvekillerinin, seçimin ertelenmesine toplu olarak karşı çıktığının belirtildiği açıklamada, Hong Kong hükümetinin, seçimleri planlandığı gibi eylülde yapmak için salgın karşıtı yeterli önlemleri alma konusunda her türlü çabayı gösterme sorumluluğu olduğu kaydedildi.

YASAMA KONSEYİ SEÇİMLERİ EN SON 2016'DA YAPILMIŞTI

Hong Kong'da 70 sandalyeli Yasama Konseyinin 35 sandalyesi nispi temsil sistemiyle, coğrafi seçim çevresine göre ve genel oyla belirlenirken, 35'i "işlevsel seçim çevresi" adı verilen mesleki veya özel çıkar gruplarınca seçiliyor.

İşlevsel seçim çevreleri içinde "süper sandalye" adı verilen 5'i ise Belediye Meclis üyeleri arasından 15 üyenin önerisiyle gösterilen adayların yarıştığı genel oyla yapılan seçimle belirleniyor.

Hong Kong vatandaşları, yalnızca Belediye Meclisi üyelerini genel oyla belirliyor.

Bölgede Yasama Konseyi seçimleri en son Eylül 2016'da yapılmıştı.

MUHALİF 12 ADAY SEÇİMLERDEN MENEDİLMİŞTİ

Hong Kong'da bu ay yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

Hong Kong hükümetinden bir sözcü, dün, seçim işleri komisyonunun muhalefetten 12 adayı Yasama Konseyi seçimine katılmaktan menettiğini ve bu kararı desteklediklerini belirtmişti.

Birden fazla partinin katılımından oluşan "demokrasi yanlısı kamp", eylüldeki seçimlerde Yasama Meclisinde çoğunluğu elde etmeyi amaçlarken, bazı aktivistler ise yetkililerin, bazı adayları seçim yarışından menedebileceğinden endişe ediyordu.

Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı "Ulusal Güvenlik Yasası" altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabilecekleri veya seçimlerden menedebilecekleri değerlendirmesinde bulunmuştu.

COVİD-19 VAKA SAYISI 3 BİN 273'E ULAŞTI

Hong Kong'da son 24 saatte kaydedilen 121 yeni vakayla bölgedeki toplam Covid-19 vaka sayısı 3 bin 273'e yükseldi.

Bölgede, bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.