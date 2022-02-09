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HABERLERDünya Haberleri

Hong Kong’da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

#Hong Kong#Koronavirüs#Dünya
Hong Kong’da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Hong Kong’da son 24 saatte bin 161 Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka rekoru kırıldı.

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Hong Kong’da bugün, son 24 saat içerisinde bin 161 kişide Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka rekoru kırıldığı bildirildi.

Sıfır Covid-19 politikası uygulayan ülkede yetkililer, bugün Covid-19 vak'alarında son iki hafta içinde 2 kat bir artış yaşandığını belirterek geçtiğimiz Aralık ayında 2 olan vak'a sayısının 4 bine yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong Lideri Carrie Lam, toplantılar en fazla 2 kişi ile sınırlandırılırken, okul, spor salonu gibi halka açık alanların da kapatılacağını açıkladı.

Lam, kentte yaşayan yaşlıların yüzde 50’sinden fazlasının aşı yaptırmadığına dikkat çekerek virüsle mücadelede zorlandıklarını dile getirdi.

Hong Kong’da 7.5 milyonluk nüfusun yüzde 80’i en az bir Covid-19 aşısı yaptırmış durumda.

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#Hong Kong#Koronavirüs#Dünya

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