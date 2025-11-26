Hong Kong'da dehşet anları: Ölüler ve mahsur kalanlar var

Haberin Devamı

Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong’daki bir gökdelen sitesinde yangın çıktı. Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde çıkan yangında 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığı kaydedildi.

AFP’de yer alan habere göre, yangın siteyi tamamen sardı ve olay yerinden gri dumanların yükseldiği görüldü. Acil durum ekiplerinin yangına hızla müdahale ettiği belirtildi. Toplamda 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden ikisinin ağır yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yangının, 1900’den fazla dairenin bulunduğu sitede binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulan bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı. Yangında 12 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, yaralı olarak kurtarılan 16 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

YANGIN İÇİN ‘DÖRDÜNCÜ SEVİYE’ ALARM VERİLDİ

Yetkililer, yangının ardından Hong Kong’daki ikinci en yüksek alarm seviyesi olan dört numaralı yangın alarmını devreye aldı.

Hastaneye ağır yanıklarla kaldırılan kişilerin birinin erkek, diğerinin kadın olduğu ve her ikisinin de bilincinin kapalı olduğu kaydedildi.

ÇEVRE YOLLARI KAPATILDI, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulaştırma Bakanlığı, çevredeki yolların güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Hong Kong İtfaiye Departmanı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve şu uyarıyı yaptı:

“Bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları ve sakin olmaları tavsiye edilmektedir. Halkın da yangından etkilenen bölgeye gitmekten kaçınmaları gerekmektedir.”

İtfaiye, hayatını kaybeden 12 kişiden birinin itfaiyeci olduğunu açıkladı.

Yangın bölgede paniğe yol açtı ve sitedeki bambu iskelelerin müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.