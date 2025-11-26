×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hong Kong'da dehşet anları: Ölüler ve mahsur kalanlar var

Güncelleme Tarihi:

#Hong Kong#Gökdelen#Yangın
Hong Kongda dehşet anları: Ölüler ve mahsur kalanlar var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 13:30

Hong Kong'daki bir gökdelen sitesinde yangın çıktı. Yangında mahsur kalanların olduğu ve 1'i itfaiyeci 12 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong’daki bir gökdelen sitesinde yangın çıktı. Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde çıkan yangında 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığı kaydedildi.

AFP’de yer alan habere göre, yangın siteyi tamamen sardı ve olay yerinden gri dumanların yükseldiği görüldü. Acil durum ekiplerinin yangına hızla müdahale ettiği belirtildi. Toplamda 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden ikisinin ağır yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yangının, 1900’den fazla dairenin bulunduğu sitede binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulan bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı. Yangında 12 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, yaralı olarak kurtarılan 16 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Haberin Devamı

YANGIN İÇİN ‘DÖRDÜNCÜ SEVİYE’ ALARM VERİLDİ

Yetkililer, yangının ardından Hong Kong’daki ikinci en yüksek alarm seviyesi olan dört numaralı yangın alarmını devreye aldı.

Hastaneye ağır yanıklarla kaldırılan kişilerin birinin erkek, diğerinin kadın olduğu ve her ikisinin de bilincinin kapalı olduğu kaydedildi.

ÇEVRE YOLLARI KAPATILDI, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulaştırma Bakanlığı, çevredeki yolların güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Hong Kong İtfaiye Departmanı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve şu uyarıyı yaptı:

“Bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları ve sakin olmaları tavsiye edilmektedir. Halkın da yangından etkilenen bölgeye gitmekten kaçınmaları gerekmektedir.”

İtfaiye, hayatını kaybeden 12 kişiden birinin itfaiyeci olduğunu açıkladı.

Yangın bölgede paniğe yol açtı ve sitedeki bambu iskelelerin müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Gözden KaçmasınPapa Leo yarın Türkiyeye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu İznikteki bazilika için özel statü kararıPapa Leo yarın Türkiye'ye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu! İznik'teki bazilika için özel statü kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hong Kong#Gökdelen#Yangın

BAKMADAN GEÇME!