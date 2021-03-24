Hong Kong ve Makao, Pfizer/BioNTecH koronavirüs aşısını mühür hatası nedeniyle askıya aldı

Hong Kong ve Makao'da yetkililerin bugün yaptıkları açıklamada, Pfizer/BioNTech'in Çinli ortağı olan Fosun Pharma’dan aldıkları mektupta aşının şişelerinde mühür hatası olduğunu ve bu sebeple aşı kullanımını askıya alındığını ifade etti. Söz konusu mühür hatasının sadece 210201 numaralı aşı paketinde olduğu belirtildi.



Hükümetin açıkladığı verilere göre, Salı gününden itibaren Hong Kong’ta 150 bin 200 kişi aşının ilk dozunu aldı. Fosun ve BioNTech firmaları ürünün güvenliğinin risk altında olduğuna dayalı herhangi bir neden bulamadıklarını belirtse de diğer yandan Hong Kong hükümeti 210201 partisini içeren aşıların piyasaya sürümünün askıya alındığını açıkladı.

Hong Kong hükümeti halihazırda Pfizer/BioNtech ve Çin yapımı Sinovac olmak üzere iki koronavirüs aşı seçeneği sunuyor. Öte yandan, Hong Kong hükümeti ilerleyen tarihlerde AstraZeneca Oxford aşısının da halka sunulacağını duyurdu.

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