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Hong Kong Üniversitesi'nde sergilenen Tiananmen Katliamı heykeli kaldırıldı

#Çin#Hong Kong#Dünya
Hong Kong Üniversitesinde sergilenen Tiananmen Katliamı heykeli kaldırıldı

Hong Kong Üniversitesi'nde, 1989 Tiananmen Katliamı’nda hayatını kaybedenler anısına yapılan “Utanç Sütunu” adlı heykel 24 yıl sonra kaldırıldı.

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Tiananmen Meydanında 1989 tarihinde hükümeti protestoları sırasında öldürülenlerin anmak amacıyla yapılan ve yıllardır Hong Kong Üniversitesi'nde sergilenen heykel kaldırıldı.

Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot tarafından yapılan ve üniversitede 24 yıldır sergilenen heykel, 8 metre uzunluğunda ve öldürülen insanların cesetlerini üst üste konulmuş şekilde gösteriyordu.

Üniversiteden kaldırılan heykelin depoya götürüldüğü doğrulanırken Hong Kong Üniversitesi, heykelin güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Hong Kong Üniversitesinde sergilenen Tiananmen Katliamı heykeli kaldırıldı

Heykelin kaldırılmasını eleştiren Danimarkalı Sanatçı Jeans Galschiot, ülkeden yasal dokunulmazlık isteyerek heykeli Danimarka’ya götürmek istediğini söyledi ancak teklifi reddedildi. Danimarkalı sanatçı sosyal medya hesabından, “O heykel benim ve korkarım onu yok edecekler” açıklamasını yaptı.

1997 yılında da İngiltere’nin demokrasi yanlısı protestocuları Çin’e teslim etmesi üzerine hükümet, 100 demokrasi yanlısı vatandaşı tutuklamıştı. Geçen yıl da yasaklara rağmen Tiananmen Meydanı'nda gösteri düzenleyen 24 kişi tutuklanmıştı.

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